Mener Iversen bør stå over neste renn – selv nektet hovedpersonen å si noe som helst

Løpet hans lørdag på 15 kilometer fristil, holdt nemlig bare til en 23. plass.

Det var over minuttet bak Simen Hegstad Krüger og Hans Christer Holund som var suverent best. Faktisk ble Iversen slått av ti andre med norsk pass på lørdagens distanse.

Iversen ville ikke si noe selv. Han så svært skuffet ut og gikk rett forbi samtlige medier.

Ikke god nok

Lagkameratene tror ikke vi ser så mye til Iversen den neste uken. Trønderen har trolig gått seg ut av diskusjonen om å gå verdenscupen i Davos.

– Han er ikke kvalifisert akkurat som det er nå, det er han ikke. Han har mange bra resultat fra VM i fjor, men det er i klassisk. Jeg ser ingen grunn til at han skal gå i Davos neste helg, sier Didrik Tønseth til NRK.

TUNGT: Emil Iversen havnet langt nede på resultatlista for andre dag på rad. Foto: TOMI HÄNNINEN / BILDBYRÅN

Lagkamerat Hans Christer Holund mener derimot at Iversen må selv kjenne på kroppen om han mener han er god nok for pallplass på distansen neste helg. Hvis ikke, bør han stå over.

– Han har hatt en dårlig helg, det er det ikke tvil om. Men på Beitostølen var han eneste på pallen begge dager på rad. Det har ikke vært helt ræva. Hvis han føler han ikke er god nok til å kjempe om pallen neste helg, er det ikke vits å dra til Davos, sier Holund til NRK.

Landslagssjef Eirik Myhr Nossum erkjenner at Iversen ikke har de sterkeste kortene på distansen.

– Hvis du ser isolert på 15 kilometer skøyting, så er han helt på kanten der, sier Myhr Nossum til NRK.

Han mener at grunnen til at Iversen nektet å prate med mediene, handlet om selvfølelsen etter rennet.

– Han er helt sikker ikke fornøyd med dagen i dag. Han håpet vel å være i hvert fall et halvminutt nærmere teten. Niendeplass er det beste resultatet han har på distansen gjennom tidene, og nå er han vel rundt 20.-plass, sier landslagssjefen og legger til:

– Jeg hadde ikke sett på ham som aktuell pallkandidat, men jeg hadde håpet at han kunne lukte på topp ti, sier landslagssjefen videre.

Vant på hjemmebane

For ei uke siden var Simen Hegstad Krüger nummer 74 i verdenscupåpninga, slått med tre minutter og 13 sekunder. Lørdag gikk han i mål med den raskeste tiden av samtlige.

Det var en særdeles glad mann som møtte NRK etter målgang, som virkelig begynte å lure på hvordan formen var etter en litt trå start på verdenscupsesongen.

Han erkjenner at han har tvilt på formen.

KLEM: Landslagstrener Eirik Myhr Nossum omfavner lørdagens vinner. Foto: MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN

– Det er klart man blir bekymra når det skjer slikt som forrige helg. Det var noe som ikke stemte. Å få full klaff på hjemmebane var kjempegøy, sier Hegstad Krüger.

Men nå kan han kanskje melde seg «friskmeldt».

– Det svinger fort i dette gamet her, og det smaker desto bedre i dag etter en blytung forrige uke. Det var gøy at jeg kunne øse ut krefter. Det var godt.

Hans Christer Holund ble nummer to, og han er stolt over lørdagens prestasjon.

– Det er klart at jeg skulle gått to sekunder fortere, men jeg ga det jeg hadde og er veldig fornøyd med løpet. Veldig lettet egentlig. Det å få til en pallplass i dette rennet er jeg veldig fornøyd med, sier Holund.

Ekstra tøft år

Martin Løwstrøm Nyenget meldte seg for alvor inn i OL-diskusjonen etter et særdeles godt løp på Lillehammer lørdag. Han gikk inn foran sterke utøvere som Didrik Tønseth, Harald Østberg Amundsen og Håvard Moseby, og tok den siste pallplassen.

– Jeg er ganske sikker på at Martin ikke har gått sitt siste skirenn i år. Jeg er superfornøyd over den norske innsatsen i dag. Jeg er kanskje mest glad på Martin sine vegne, sier landslagstrener Myhr Nossum.

Han nevner at Nyenget har hatt et vanskelig år med både korona, brudd i hånden og at han måtte være reserve i VM.

– Han er den snilleste gutten i klassen. Jeg blir rørt av slike ting, fortsetter landslagssjefen.

JUBEL: Simen Hegstad Krüger, Hans Christer Holund og Martin Løwstrøm Nyenget. Foto: MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN

Tsjekker overrasket

Håvard Moseby fortsetter også å levere på 15 kilometer. Med startnummer elleve var han mannen som gikk først i mål på tiden 32:56.1, før Harald Østberg Amundsen gikk i mål to sekunder tidligere. Begge havnet bak pallen.

Den største overraskelser var derimot tsjekkeren Michal Novák, som åpnet i et forrykende tempo. Etter 6,1 kilometer var han foran Simen Hegstad Krüger, og endte i mål som nummer fem.

– Det er nesten oppsiktsvekkende den tiden der. Det gir håp for tsjekkisk langrenn fremover, sier Torgeir Bjørn.

– Han er en mann å regne med, sier Jann Post.