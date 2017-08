Norwich nekter å selge misfornøyd Tettey

– Via min agent har jeg blitt fortalt at jeg ikke er ledig for lån, ikke er til salgs, og at jeg blir i Norwich, skriver Tettey i en SMS.

– Hvis ikke det skjer et mirakel før overgangsvinduet stenger, så er det avgjort, legger han til.

Midtbanekrigeren har ikke startet en eneste seriekamp denne sesongen, til tross for at Norwich har hatt en elendig start og ligger på nedrykksplass i Championship. Det fikk ham til å åpne for et klubbytte tidligere i måneden.

– Jeg er vant til å spille kamper, helst 90 minutter. Det har det ikke blitt i de tre første, så det er klart jeg ikke er fornøyd med det, sa Tettey til NRK for snaut to uker siden.

«Du blir her»

Siden den gang har han startet på benken i ytterligere to seriekamper. I ligacupoppgjøret mot Charlton slapp ham imidlertid til fra start. Det er Tetteys eneste 90-minutter denne sesongen.

– Han kunne tenkt seg å spille mer, men Norwich sier at «du blir her», forklarer agent Bjørn Tore Kvarme.

– Hva synes han om det?

– Han er under kontrakt, så hva han synes er egentlig helt uinteressant, svarer Kvarme.

Deadline day: Følg galskapen her

Har vært interesse

Tettey har vært i Norwich siden 2012 og har kontrakt til neste sommer.

– Det har vært interesse fra andre klubber, men det hjelper lite når klubben er så tydelig på at han ikke er tilgjengelig, sier agenten, før han avslutter:

– Men han har det fint, altså. Nå satser han på å spille seg tilbake på laget.