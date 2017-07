Northugs nye hjelper har frikort hos legen – går for OL-gull

Lungebetennelse, halsbetennelse og bihulebetennelse. To måneder uten trening. Slik innledet Chris André Jespersen tiden på Petter Northugs lag.

Når NRK møter ham under Blinkfestivalen i Sandnes, viser han fram et frikort han har fått hos legen fordi han har vært så mye syk. På samling må han tåle å bli ertet av trener Stig Rune Kveen for all sykdommen.

– Jeg skulle gjerne ha vært det foruten, sier han om frikortet.

– Du må tåle det, du må le av det selv også, sier han om ertingen.

– Det trigger meg, det er sånn humor jeg liker. Det ligger ingenting vondt i bunnen, vi kødder om det meste, sier en selvironisk Jespersen.

BITTER NEDTUR: Chris André Jespersen var i knallform i Sotsji-OL. Norges smøreproblemer kan ha kostet ham to medaljer. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Går for OL-gull

Men nå vil han ha slutt på treningsavbrekkene. Han har ikke tid til flere.

Da han i mai sendte en sms med spørsmål om han kunne få overta Tomas Northugs plass på Team Northug, var det nemlig ikke bare for å hjelpe Petter Northug.

Chris André Jespersen har sine egne ambisjoner.

– Målet er å få gå 15 km skøyting i OL i Pyeongchang, fastslår han.

Jespersen har litt å revansjere etter OL i Sotsji. Der ble han nummer seks på 15-kilometeren, på en dag da Norge smurte seg helt bort. Han gikk også på det norske stafettlaget som havnet utenfor pallen på grunn av smøreproblemer.

– Jeg tenkte veldig lite på det i starten. Men jo mer tid som har gått, jo mer tenker jeg på om det var min mulighet. Du vet aldri om du får muligheten en gang til. Så litt har jeg tenkt på det.

SJEFEN: Petter Northug og Chris André Jespersen har minst én ting felles: De vil revansjere OL-skuffelsen i Sotsji. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Mistet trolig to medaljer

– Hvordan hadde det gått?

– Det får jeg aldri vite. Jeg har en mistanke om at jeg hadde reist hjem fra OL med en individuell medalje og en stafettmedalje. Det tror jeg, sier Jespersen.

Skal han til OL, må han kreve fra første skirenn til vinteren. Går han ikke styggfort i den nasjonale åpningen på Beitostølen, kan veien inn i verdenscupen bli uendelig lang. Og får han ikke gå verdenscup, får han ikke gå OL.

Derfor har han iverksatt tiltak for å holde seg frisk gjennom sommeren og høsten.

– Jeg er knallhard på alt nå. Jeg flytter hjemmefra så fort det er sykdom i familien, drikker ikke alkohol, holder meg unna sjuke folk. Jeg gjør alt jeg kan for å holde meg frisk, sier tobarnsfaren.

– Er det verdt det?

– Det gjenstår å se. Klarer jeg å få et OL-gull, er det virkelig verdt det, sier Jespersen.