Eliassen knuste alle

Petter Eliassen var i en klasse for seg under den 50 kilometer lange Reistadløpet lørdag. Anders Aukland kvittet seg med Lukas Bauer og Simen Østensen, og ble nummer to, 3.17 bak Eliassen. Østensen spurtslo Bauer i kampen om tredjeplassen.