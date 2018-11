I går tok flere svensker muligheten til å sende stikk til Northug, etter nok en skuffende dag i skisporet.

– Han får vel sikte seg inn på å bli Andorras beste skiløper, sa Calle Halfvarsson ifølge VG, etter at Northug ble nummer 37 i Norgescupen, over to minutter bak Dario Cologna.

Det synes Northug lite om.

– Jeg føler han er en trist, stakkarslig skiløper, som aldri har lyktes, og aldri kommer til å lykkes. Jeg unner han alt vel, men skiløper var feil yrke for han, sier Petter Northug om Calle Halfvarsson.

Northug er ikke videre imponert over rivalen, og tror alle gullene han sanket foran Halfvarsson i VM i Falun i 2015 sitter i.

– Jeg har slutta å snakke om Calle. Jeg synes synd på han. Fyren har aldri hatt en ordentlig karriere. Jeg vet at det som skjedde i Falun, tar han med seg i grava. Det er det jeg tenker på når jeg sovner, gliser Northug.

SEIERSHERRE: Northug slår Halfvarsson i stafetten i VM i 2015. Foto: KAI PFAFFENBACH / Reuters

– Høres ut som en klovn

En annen svenske valgte å følge opp Halfvarssons uttalelser. 22 år gamle Viktor Thorn mente Northug burde legge opp.

– Karrieren hans er over, sa Thorn ifølge Aftonbladet.

Northug sier han ikke engang vet hvem Thorn er.

– Jeg har ikke peiling, Viktor Thorn. Det høres ut som en klovn i en birolle på «Solsidan», sier Northug i kjent stil.

Til tross for at svenskene ikke trodde stort om veteranen Northug, leverte han en andreplass i sprinten i Norgescupen på Gålå lørdag.

Det imponerte landslagsledelsen. Til NRK garanterer landslagssjef Vidar Løfshus at Petter Northug kommer til å få en sjanse i verdenscupen denne sesongen, før VM.

– Han kommer til å få den sjansen. Så må det være riktig timing på det, sier Løfshus.

Men han mener Northug bør stå over Lillehammer neste helg. Det er Northug enig i.

– Per dags dato er jeg langt unna å ta meg videre fra en prolog i verdenscup. Jeg ser ikke noe poeng i det, så da er det veldig liten vits å gå der.

Tapte spurten

Selv tror han ikke at Løfshus var nevneverdig imponert over andreplassen.

FULGTE MED: Sprinttrener Arild Monsen, og landslagstrener Eirik Myhr Nossum fulgte spent med på Northugs prolog. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

– I dag tenker Vidar Løfshus at det er et elendig nivå på Gålå, og at det her resultatet ikke teller. Jeg hadde i hvert fall tenkt det.

Selv om han fikk en opptur i dag, insisterer Northug på at formen ikke er i nærheten av der han bør være.

– Det kjennes ikke godt. Jeg kjenner at jeg er i dårlig form, og ikke har punchen, forteller Northug.

I finalen la Petter Northug seg bakerst feltet i åpningen, en plan han hadde fulgt gjennom alle utslagsfinalene. Men inn på oppløpet hadde han kjørt seg opp til en andreplass.

Der hadde allerede Håvard Solås Taugbøl fått en luke, som Northug aldri klarte å tette. Dermed endte han på andreplass i sprinten.

– Taugbøl bør jeg vanligvis spise på et oppløp, men det klarer jeg ikke per dags dato, sier Northug.