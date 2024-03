Northug slaktet seg selv - så overrasket han alle: – Nesten ikke til å tro

NFF gjør VAR-endringer: – Overbevist om at tidsbruken blir mindre

Til kommende sesong gjør NFF endringer i VAR for eliteserien.

– Vi er overbevist om at tidsbruken blir mindre enn i 2023. Samtidig er det viktig at vi har kvalitet, at det ikke går så fort at vi overser vinkler og situasjoner som er nøkkelavgjørelser på fotballkamper. Så kvalitet må komme før bruk av tid, sier dommersjef Terje Hauge.



I tillegg til at dommerne skal jobbe for å få tidsbruken ned, blir det to konkrete endringer: Fra nå er det krav om minimum seks kameraer på stadion. I fjor var det fem kameraer, men nå sørger NFF for at man skal ha kameraer bak begge mål.



Endring nummer to er for å forbedre stadionopplevelsen. I år kan nemlig storskjermen på stadion vise bildene som brukes til å ta en avgjørelse, for eksempel dommerne gjennomgår en situasjon på sidelinjen.



– I fjor la vi på plakat over en del situasjoner. Men vi opplever at det her kan bidra til en bedre forståelse og mer informasjon om hva som faktisk blir vurdert, sier prosjektleder for VAR, Knut Kristvang.



– Hvor mye av endringen henger sammen med kritikken av VAR?



– Det henger selvsagt sammen. 2023 var første året med VAR. Vi tar med oss mange positive og negative erfaringer. Det å stå på arenaen og vite hva som skjer, det er en viktig del.



I tillegg ønsker NFF å teste ut at dommere skal kunne gi informasjon om avgjørelser over stadionanlegget. Dette vil altså testes ut i løpet av sesongen, men blir ikke noe som vil skje i hver kamp.