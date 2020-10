Northug-saken ferdig etterforsket – venter påtaleavgjørelse før jul

Northug-saken ferdig etterforsket

I en pressemelding fredag, skriver Øst politidistikt at saken mot Petter Northug nå er ferdig etterforsket.



– Saken er nå ferdig etterforsket og sendt til påtaleavgjørelse. Vi antar at en påtaleavgjørelse vil foreligge før jul. Vi har ingen ytterligere kommentarer til saken før påtaleavgjørelsen foreligger, sier politiadvokat Karoline Ekeberg.



Petter Northug (34) ble mål til 168 km/t i en 110-sone i en fartskontroll på E6 i Ullensaker kommune torsdag 13. august. Samme dag ble det beslaglagt kokain i den tidligere langrennsstjernens leilighet.



Han ble først siktet både fort fartsovertredelser, besittelse av kokain og kjøring i ruspåvirket tilstand. 2. september ble det imidlertid klart at blodprøven Northug avla ikke hadde spor av rusmidler.



– Fordi blodprøven ikke viser kjøring i ruspåvirket tilstand, så frafaller den siktelsen. Den foreløpige siktelsen for oppbevaring av narkotika og fartsovertredelse, opprettholdes, sa politiadvokat Karoline Ekeberg til NRK i den forbindelse.