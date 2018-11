– Nei, jeg forventer at John (pappa) tar det fulle ansvaret. Men da vet du at det blir feil på skitest og feil starttid som blir oppgitt, og da må man ta kontroll selv, sier Northug når NRK spør om oppfølgingen fra landslagets støtteapparat, som smørere, helse, trenere, neste helg.

Da reiser altså Northug til Gålå for å gå Norgescup. Det er ett av flere steg 32-åringen må ta på veien for å finne formen tilbake.

Rennene han skal gå har ikke verdens beste skiløpere i startfeltet. Northug innrømmer at det «f*** ikke er lett å motivere seg til» kommende helg.

Skeptisk til farens smørekunnskaper

Men han gir det et forsøk. Problemet er bare at trenere, smørere, helseteam i utgangspunktet er på plass i Finland og Kuusamo for verdenscup. Spørsmålet er bare hva slags ressurser Northug får tilgang på.

– Så du forventer altså ingenting?

– Nei, det er som å bli kastet i gjørma. Du må gjøre ting selv, men jeg er mest skeptisk til at pappa skal smøre ski. Det kan slå begge veier, sier Northug – og smiler godt igjen.

Men det har faktisk vært et tema i ski-ledelsen hvordan de skal følge opp Northug, som er den utøveren i aller dårligst forfatning formmessig.

Han har også gjort det klinkende klart at den neste snaue måneden avgjør om det er noe håp for ham som skiløper denne sesongen.

SMØREANSVARLIG: Pappa John Northug blir Petter Northugs støtteapparat under Norgescup på Gålå. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Endringer i trenerkabalen

Landslagssjef Vidar Løfshus sier først at skistjernen må klare seg med rekruttlandslagets smøretrailer og han får ikke med seg noen fysio og lege dit, men skal heller ha kontakt på annet vis med dem.

Men han sier til NRK at «det også er mulig de stokker om trenerkabalen» til neste helgs konkurranse-krasj.

Søndag bekrefter sprintlandslagstrener Arild Monsen til NRK at ski-ledelsen gjør en rokering.

I utgangspunktet skulle dameassistent-trener Geir Endre Rogn til Gålå. Nå blir det i stedet allroundassistent Lars Christian Aabol, opplyser Monsen, som også svarer «ja» på spørsmål om det ene og alene handler om oppfølgingen av Northug.

Det vil i tillegg bli et stort medieoppbud på Gålå kommende helg. Medieansvarlig langrenn, Gro Eide, reiser til Kuusamo. Hun sier til NRK at skiforbundet alltid har god dialog med Northug hva gjelder medieorganisering.

– Det skal vi finne gode løsninger på nå også, sier hun.

– En omstilling for ham

NRK-ekspert Torgeir Bjørn mener at Northug - med rette - hadde fått en større særbehandling for eksempel i fjor eller i 2016 fordi 32-åringen var en løper som skiller seg ut og presterer i mesterskap.

LANGRENNSEKSPERT: NRKs Torgeir Bjørn. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Derfor skal man legge alt til rette for den største stjernen. Men gjennom å mislykkes i noen sesonger, samtidig som nye gutter kommer inn, så mister han litt det privilegiet han hadde hatt, sier han.

– Det er selvfølgelig en hard omstilling for ham. Han er vant til å være eneren og skulle vært behandlet mer som en ener i noen sesonger. Men etter å ha levert lurvete i to år, så må han brette opp ermene selv, sier Bjørn.

– Har du noen tro på kombinasjonen John Northug, Petter Northug og Lars Christian Aabol for å sørge for en god opplevelse?

– Det som er avgjørende er at Petter har motivasjonen selv. Han må orke nok og alt sitter i Petters hode.