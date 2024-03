Northug åtvarar landslaget før Johaug-duellen: – Alle blir skremte

– Alle blir skremte når Therese Johaug melder seg på, og det skal dei bli òg, seier Petter Northug til NRK.

Laurdag morgon er det klart for comeback i NM. Då stiller Therese Johaug til start på tremila i fristil under NM på ski. Dette blir Johaug sitt comeback mot dei beste norske løparane, to år etter at ho la opp.

Og Northug meiner langrennskvinnene har noko å frykte frå kvinna, som fødde i mai.

– Eg har henne som ein av favorittane. Eg håpar ho overraskar. Eg gleder meg til å følge Therese på den tremila, seier Northug.

Sjå og følg Johaugs comeback frå klokka 09.20 på NRK 1.

TRUR JOHAUG SKREMMER: Petter Northug meiner dei beste langrennskvinnene i landet får noko å bryne seg på mot Johaug laurdag. Foto: Ulf Palm/TT / NTB

VM-comeback freistar

Hovudpersonen sjølv derimot, er opptatt av å ikkje gå for hardt ut. Therese Johaug seier i eit lengre intervju med NRK at presset om å vinne bør ligge på andre enn ho.

– Eg har stor respekt for konkurrentane eg skal gå mot. Eg forventar ikkje å komme hit og vinne. Det er noko andre jenter bør ha på skuldrene sine, seier Johaug.

For Johaug blir NM-comebacket laurdag ein viktig test for å sjå kor ho er i løypa, bokstaveleg talt. Ho legg ikkje skjul på at neste års VM i Trondheim freistar.

Derfor bruker ho dette rennet som ein peikepinn. Sjølv om ho skulle vere fullstendig overlegen i sporet er det ikkje dermed gitt at det blir noko stort comeback. Det er mange ting som skal på plass.

– Ein skal kjenne inst inne at dette skal vere 120 prosent rett før eg går for eit VM i Trondheim. Ein ting er det sportslege, ein annan er det familiære. Det er ein ny livssituasjon for meg, seier Johaug.

15 år med Therese Johaug Du trenger javascript for å se video.

Johaug tar grep – mannen jobbar mindre

Ho seier vidare at ho ikkje har lyst til å gjere ting halvvegs, verken i treningsarbeidet eller på heimebane med dottera Kristin og ektemannen Nils Jacob. Så no blir våren brukt på å finne ut om eit comeback faktisk lèt seg gjere.

– Etter jul har eg prøvd å bruke tida på å trene, på å prøve å få den aktive kvardagen min tilbake og kjenne litt på korleis det er å ha Kristin der, Nils Jacob, treninga og meg sjølv.

Det er mange som stiller opp for å hjelpe.

– Nils Jacob har hatt ein del permisjon, men skal fortsette å jobbe litt. Og så har vi svigermor som steppar opp litt og passar, foreldra og søskena mine som hjelp til. Vi må berre prøve litt utover våren og sjå korleis det her fungerer.

For ordens skuld: Johaug har dei siste sesongane vore langrennsekspert for NRK, men skal framover ikkje brukast som det før det blir klart om ho satsar vidare eller ikkje.

Ein annan som gjorde comeback denne helga, var Petter Northug:

– Kamp dei ikkje kan tape

Northug meiner Johaug verkar til å vere i god form og viser til sigeren i Engadin Frauenlauf tidlegare i vinter. Der slo Johaug sin tidlegare rival Justyna Kowalczyk med tre minutt.

På spørsmål om han trur Johaug sitt comeback laurdag skremmer vekk løparar frå start, svarer Northug:

– Eg trur dei stiller og eg trur dei har lyst til å gi henne kamp. Men der landslagsjentene har hatt ein lang sesong og kanskje begynner å kjenne at det nærmar seg slutten, så er Therese sikkert motivert for å gjere eit bra løp. Det kan nok gjere at ho tek dei her, seier Northug.

Martin Johnsrud Sundby var enda klarare i talen på Lillehammer. Han kom med ein åtvarande peikefinger i retning landslaget før Johaug-duellen laurdag.

– Dei må vise seg frå si beste side her i helga. Dei får då i morgon kamp av Therese Johaug. Og det er ein kamp dei ikkje kan tape, seier Sundby under NRK si sending frå Lillehammer.

TIDLEGARE EINAR: Martin Johnsrud Sundby Foto: Alvilde Flaa

Etter hans meining står det frykteleg mykje på spel for mange av landslagsdamene denne helga, på grunn av ein svak sesong. Han påpeikar at det generelt har vore ein dårleg sesong for det norske kvinnelaget.

– Eg skjønner og forstår at Therese er nervøs og at det kjem konkurransenervar, men tru meg: Det er ein del andre jenter som ikkje er veldig glade for at Therese skal inn i manesjen i morgon. Eg tippar dei er meir nervøse og ikkje vil bli slått av ho.

– Trur du dei taper den duellen?

– Eg har ikkje lyst til å tru nokon ting. Eg har berre lyst til å ønske at dei ikkje taper han, seier Sundby.

Johaug tester skiskyting – måtte le av generaltabbe Du trenger javascript for å se video.

Han seier vidare at det er «heilt openbert» at landslagsjentene ikkje bør bli slått av Johaug.

– Det er eitt år sidan dama blei mor. Ho har fått trena godt og eg veit ho har halde seg aktiv undervegs, både under graviditeten og etterpå, men det er eit stykke frå det til å skulle konkurrere i verdstoppen. Det veit Therese òg, seier han, og understrekar:

– Det veit desse landslagsjentene, at dette bør vi matche, dette bør vi slå. Dei kjem til å snakke seg ned før morgondagen og det meiner eg dei ikkje bør. Dei bør seie «ja, vi skal slå Therese no, så får vi sjå neste vinter».

Les også NRK rakk så vidt å starte sendingen – ukjent skiskytter nær sensasjon

– Skummel

Landslagsløpar Anne Kjersti Kalvå bestemmer seg i løpet av fredagen om ho stiller til start på tremila i NM. Løparen, som kom på pallen det siste verdscuprennet i år, trur Johaug både kan hamne på pallen og vinne comebackrennet i NM laurdag.

– Ho er alltid skummel når ho står på start. Då veit vi at ho er i god form. Forventar eit comeback til neste år nå, så da skal ho vel teste status, seier Kalvå.

Emil Gukild har ein draum om å fullføre Birken på under 3:30. Når Therese Johaug får sjå skigåinga, bryt ho ut i latter. Du trenger javascript for å se video. Emil Gukild har ein draum om å fullføre Birken på under 3:30. Når Therese Johaug får sjå skigåinga, bryt ho ut i latter.

– Men fryktar dei norske landslagsjentene at Johaug stiller her?

– Nei. Det er klart at vi har jo vore gjennom ein lang og tøff sesong og er slitne, og begynner å vere på ganske nedgåande kurve. Så viss ho har ein god dag kan ho absolutt slå oss, seier Kalvå og fortset:

– Vi synest ikkje det er artig sjølvsagt. Eg håpar nokon har ein bra dag og viser henne, seier Kalvå.

– Men blir de skremte?

– Nei, vi veit jo kva ho er i stand til og ho er fantastisk godt trena sjølv om ho har vore ute eit par år nå. Ho er eit unikum. Kjem ho tilbake til start er ho blant medaljekandidatane same kva ho stiller på, seier Kalvå.

Også Margrethe Bergane trur Johaug kjem til å hevde seg i tetstrida. Ho er ein av løparane frå rekruttlandslaget som har fått ei rekke sjansar i verdscupen denne vinteren.

– Eg er førebudd på at ho kjem til å gå veldig fort. Men eg blir ikkje skremt, seier Bergane.