Formel 1-stjerne får ikke starte i Australia – teamet ga bort bilen hans

Logan Sargeant får ikke delta i Australias Grand Prix denne helgen etter at Williams-teamet ga bort bilen hans til lagkamerat Alexander Albon.

Årsaken til den spesielle episoden er at Albon vraket sin egen bil på trening i Melbourne fredag. Det førte til at Williams-ledelsen måtte ta det uvanlige grepet å plassere Sargeant på tribunen i helgen.

Sargeant omtaler selv avgjørelsen som «det vanskeligste øyeblikket jeg kan huske i min karriere».

Williams mener åpenbart at det er størst sjanse for at Albon tar poeng i Australia.

Teamet bestemte til slutt at de «omfattende skadene» betydde at bilen måtte returneres til lagets base i England.

Samtidig kom opplysningen om at teamet ikke hadde tatt med et tredje chassis til Australia. Det får Sargeant svi for.

– Selv om Logan ikke skal måtte lide av en feil han ikke selv har gjort, teller hvert løp når midtsjiktet i VM-sammendraget er tettere enn noen gang, så vi har tatt denne beslutningen basert på potensialet vi ser til å score poeng denne helgen, sier teamsjef James Vowles.

