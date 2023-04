– Jeg er veldig lei meg og ønsker å unnskylde til familie, venner, støttespillere, og sporten generelt. Jeg har testet positivt i en «ute av konkurranse»-kontroll og at jeg har blitt suspendert i tre år.

Slik innleder triatleten Collin Chartier Instagram-innlegget med. Der skriver amerikaneren at han har blitt tatt for prestasjonsfremmet doping og at han nå legger seg flat.

Chartier har den siste tiden blitt trent av den norske landslagstreneren Mikal Iden, men i privat forbindelse.

I SJOKK: Mikal Iden er assistenttrener på det norske triatlonlandslaget. Foto: Instagram/Mikal Iden

– Jeg hadde aldri trodd jeg måtte skrive en slik uttalelse som dette. Jeg er i sjokk og jeg gråter nå, etter å ha fått vite en utøver jeg har trent det siste året har dopet seg, skriver Iden selv på Instagram.

– Ingen planer om å returnere

I innlegget mener Chartier at dopingbruken begynte i november i fjor. Nå er han altså utestengt i tre år fra idretten. Det internasjonale testbyrået skriver at Chartier ble tatt for ulovlige hormonstoffet EPO.

– Jeg har ingen planer om å returnere til triatlon profesjonelt, hevder han.

Amerikaneren påstår at han fortalte seg fortapt og han begynte å bruke doping da han var skadet.

– Jeg følte at jeg måtte gjøre dette hvis jeg skulle få den suksessen jeg ønsket meg i 2024. Følelser av intenst press og forventninger om å vinne de største løpene i 2024, sammen med å føle meg misfornøyd med de personlige ofrene jeg hadde gjort.

TRIATLET: Collin Chartier feirer etter at han vinner et løp i USA i 2022. Foto: James Mitchell / AP

Iden tar kraftig avstand fra handlingene til Chartier.

– Det er en så fullstendig krasj mot mine verdier at det er utenkelig. Det eneste positive jeg kan ta fra dette er at antidoping-organisasjonene har tatt utøveren. Tillit kommer til å bli vanskelig videre, skriver han.

NRK har prøvd å få en kommentar fra Collin Chartier til saken, men har foreløpig ikke lykkes.

Vært en del av norsk selskap

Chartier har altså blitt trent av Iden, men har ingen forbindelse til det norske triatlonlandslaget.

– Det er utrolig trist å høre om dette, men han er ikke en del av vårt forbund så da føler jeg ikke at det er riktig av oss å kommentere noe utover det, sier generalsekretær i det norske triatlonforbundet, Gabrielle Bjørnstad-Northern, til NRK.

Iden eier 40 prosent av selskapet MI Sports Performance. Resten av selskapet eies av Erik Nygaard Madsen, Kasper Danbolt, Sebastian Wernersen og Vetle Thorn, som alle er eller har vært en del av det norske triatlonmiljøet.

På selskapets hjemmeside blir Chartier trukket frem som en av utøverne som trenes av Iden.

– Mikal har ikke trent noen gjennom selskapet, men han har trent noen profftriatleter utenom. Vi har selvfølgelig brukt dem positivt til å fremme vårt selskap, men som vi nå ser en stor bakside med når han (Chartier) har brukt noe som er ulovlig. Da får en det litt på seg, sier Madsen.