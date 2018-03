Norske spillere i sentrum av håndballdrama: – Meget spesiell situasjon

– Juniorjentenes VM-kvalifisering som skulle spilles i Serbia denne helgen, er avlyst. Hva som skjer videre er høyst uklart, opplyser Norges Håndballforbund i en pressemelding.

Det hele startet med at kampen mellom Kosovo og vertsnasjon Serbia ble avlyst av sikkerhetshensyn, noe som førte til at Serbia ble kastet ut av turneringen. Dagen i forveien skal flere demonstranter ha samlet seg med bluss og flagg.

Oppgjøret mellom de to U20-lagene skulle egentlig bli det første registrerte møtet på idrettsbanen landene imellom. Kosovo, en tidligere serbisk provins, erklærte uavhengighet i 2008, men er ikke anerkjent som en egen stat av serberne, skriver NTB.

– Har det etter forholdene bra

– Dette er en meget spesiell situasjon sier generalsekretær Erik Langerud til forbundets nettsider.

Han forklarer overfor NRK at det er politiske utfordringer som har forplantet seg til håndballen, og at den serbiske stat nå har gått inn og sagt at de ikke godtar at turneringen spilles.

– Dette er en dårlig dag for internasjonal håndball, slår han fast.

Det norske laget reiser hjem fra Serbia i kveld.

– De har det etter forholdene bra. De sitter på et hotell og lurer på hva som skjer. Det er mye venting og usikkerhet, forteller Langerud.

Henny Ella Reistad (Stabæk) er en av spillerne på juniorlandslaget. Her i aksjon mot Vipers i eliteserien. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

– Det er så ille her

– Det er så ille her. Det er politisperringer på alle hjørner, og politiet kom inn på rommene til jentene med hunder for å undersøke. Jentene blir selvfølgelig redde, sier Toril Fiskerstrand, moren til landslagsmålvakt Catharina Fiskerstrand Broch, til Dagbladet.

Norge fikk rent sportslig en fin start på turneringen med seier 32-23 over Slovakia, og tok dermed et langt skritt mot VM-deltakelse. Nest kamp skulle etter planen være mot Kosovo lørdag klokken 16, men nå er altså hele kvalifiseringen avlyst.

Vinneren av kvalifiseringsgruppen skal spille U20-VM i Ungarn i juli.