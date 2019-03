Norske profiler fortviler over at øvelse forsvinner: – Uforståelig

Steinar Hoen, som sitter i styret i Diamond League og er Bislett Games-general, sier at Diamond League-konseptet har behov for utvikling.

– Det er vanskelig å beholde TV-seerne i to timer i dag. Det var nok riktig å ha TV-sendinger på to timer i 2010, men nå kuttes det ned til 90 minutter for å lage et spennende og kompakt TV-produkt, sier han.

Karoline Bjerkeli Grøvdal synes det er synd at 5000 meter fjernes fra Diamond League-programmet.

– Umiddelbart tenkte jeg at «dette kan ikke stemme». Jeg synes det er en merkelig avgjørelse. Det er en mesterskapsdistanse, og 5000 meter henger veldig høyt i friidrettsmiljøet. Det høres nesten ut som om den er på vei ut, sier hun til NRK.

– Påvirker dette satsingen din på 5000 meter?

– Jeg kommer fortsatt til å løpe distansen, men det er 3000 meter hinder som er hovedmålet mitt frem til OL I 2020. Jeg må bare finne andre steder enn Diamond League for å konkurrert på 5000 meter, sier Grøvdal.

– Utviklingen tar en litt brå vending

Nylig ble det vedtatt av styret i Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) at ingen løpsøvelser i Diamond League blir over 3000 meter. 5000 meter har vært på Diamond League-programmet siden oppstarten i 2009.

I tillegg ble det vedtatt flere Diamond League-endringer:

Hvert stevne kuttes ned fra to timer til 90 minutter.

Antall stevner per sesong reduseres fra 14 til tolv.

Antall øvelser under hvert stevne reduseres fra 32 til 24. Tolv for menn og tolv for kvinner.

Endringene vil tre i kraft fra og med neste sesong, og vil gjelde ut 2024-sesongen.

REAGERER PÅ ENDRINGEN: Maratonløper Sondre Nordstad Moen. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Sondre Nordstad Moen reagerer på at 5000 meter ikke blir å se på Diamond League-programmet.

– Jeg synes utviklingen tar en litt brå vending. .At 5000 meter tas bort fordi det tar for lang tid, synes jeg er uforståelig, sier han til NRK.

– Jeg skjønner at man ikke kan ha 10 000 meter på hvert eneste stevne. Men en 5000 meter tar 13 minutter og en fotballkamp varer i 90 minutter. Det kan være litt dødtid i en fotballkamp og, sier Moen videre.

Kan legge inn attraktive øvelser

Steinar Hoen påpeker at en 5000 meter vil ta for mye tid av TV-sendingen på 90 minutter, og at dette er grunnen til at øvelsen er fjernet.

– Karoline Bjerkeli Grøvdal sier at det er en merkelig avgjørelse. Hva tenker du om det?

ØNSKET ET BEDRE TV-PRODUKT: Steinar Hoen sitter i Diamond League-styret og er Bislett Games-general. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Jeg har forståelse for at hun synes det. Men Karoline vil uansett få flere muligheter til å vise seg frem foran et stort publikum.

Hoen forteller at det er lagt opp til en halvtime i forkant av hvert Diamond League-stevne hvor den lokale arrangøren kan legge inn attraktive øvelser. Men disse vil ikke inngå i Diamond League.