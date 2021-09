Norsk tennisprofil trues når hun taper: – Det er trusler mot meg og familien min

– Det er veldig mye stygge ord og trusler mot meg og familien min. Det er ikke så mye pent som blir skrevet, sier Norges beste tennisspiller på kvinnesiden, Ulrikke Eikeri, til NRK.

Hun deler skjebne med skremmende mange kvinnelige tennisspillere over hele verden.

Hva er det som skjer?

Aller først gjør vi et hopp til årets US Open-turnering. På banen står amerikanske Sloane Stephens, vinneren fra 2017.

Hun har vunnet mange tenniskamper. Men hun har også tapt noen, og hun vet altfor godt at det er blitt en tøffere påkjenning å tape de siste årene.

– Jeg er bare et menneske, sier amerikanske Sloane Stephens på sin Instagram-konto.

Det handler ikke om selve tapet. Det er den massive veggen av hat på sosiale medier det har blitt vanskelig å forholde seg til.

«Jeg lover å finne deg og ødelegge beinet ditt så mye at du ikke kan gå lenger».

Dette er en av beskjedene hun har fått. Og det er langt ifra den verste.

Foto: Skjermdump Instagram

Etter å ha røket ut i tredje runde av US Open etter tap for Angelique Kerber, fikk hun mer enn 2000 meldinger på sosiale medier. I mange av dem ble hun truet på livet. I andre var det trusler om voldtekt.

– Hatet er uendelig, sier tennisspilleren, som bestemte seg for å dele noen av meldingene med sine følgere på Instagram.

Sloane Stephens delte nylig noen av de mange truslene og meldingene hun hadde fått. Foto: Kena Betancur / AFP

Stadig flere får trusler

Hets og alvorlige trusler er blitt et stadig økende problem i tennis. Det rammer både menn og kvinner, men kvinner er blitt spesielt utsatt for netthatet.

Ifølge en BBC-undersøkelse fra 2020 blir en tredjedel av britiske idrettskvinner på elitenivå (deriblant tennisspillere) utsatt for hets online. Det er en dobling siden 2015.

En studie fra Pew Research Center viser i tillegg at kvinner i USA er omtrent tre ganger mer utsatt for seksuell trakassering på nettet enn menn.

Women's Tennis Association (WTA) bekrefter utviklingen overfor nyhetsbyrået Reuters. Stadig flere kvinnelige spillere får hatmeldinger og truslene blir grovere.

– Trusler mot meg og familien

28 år gamle Ulrikke Eikeri har fått meldinger og trusler fra avsendere med falske profiler i minst fem år. Og det blir bare mer av det.

Inntrykket er at meldingene kommer fra personer som satser penger på kampene hun spiller.

– Jeg får mange meldinger etter hver kamp jeg spiller. Spesielt når jeg taper er det mange hatmeldinger, forteller hun.

Avsenderne kommer i tillegg med grove trusler mot henne og hennes nærmeste.

Truslene blir rapportert inn, men så lenge avsenderne opererer med falske profiler er det vanskelig å gjøre noe med problemet.

– Alle som spiller i de samme turneringene som jeg får disse meldingene, sier tennisspilleren.

Ulrikke Eikeri forteller at avsenderne av meldingene ofte er personer som har tapt penger på spill. Foto: Espen Hildrup / Norges tennisforbund

– Det er virkelig tøft

Eikeri lar foreløpig ikke sjikanen og truslene gå innpå seg. Så langt har det vært tomme trusler, påpeker hun.

For andre spillere har imidlertid hatmeldingene blitt en psykisk belastning.

Rebecca Marino, en tidligere topp 40-spiller fra Canada, måtte ta en pause fra all konkurranse i 2013 i en alder av kun 22 år. Spilleren slet med psykiske problemer på det tidspunktet, problemer som ble ytterligere forverret av netthets.

Og da amerikanske Shelby Rogers tapte mot tennisens nye stjerneskudd Emma Raducanu i fjerde runde i US Open nylig, sa hun rett ut at hun forventet drapstrusler på sosiale medier.

– Jeg skulle egentlig ønske at sosiale medier ikke fantes, det er virkelig tøft, sa hun åpenhjertig, ifølge AP.

Samtidig blir kravene til idrettsstjernene om å være synlige på sosiale medier bare større og større, innrømmer hun.

– Det er blitt en stor del av markedsføringen. Vi har kontrakter, og vi må legge ut visse ting, forteller Rogers.

Amerikanske Shelby Rogers er en av spillerne på internasjonalt nivå som har fått nok av truslene. Foto: Elsa / AFP

– Trenger noen å skylde på

Men i all hovedsak handler det om tapte penger og gambling.

Professor og psykolog Mark Griffiths ved Nottingham Trent University mener gambling skaper et «perfekt» utgangspunkt for trolling.

For å bruke et bilde: Har du tapt 50.000 kroner, har du via sosiale medier muligheten til å «kaste noe» på noen.

– Når en spiller taper, trenger de noen å skylde på. I selve øyeblikket virker handlingene deres kanskje ikke ufornuftige. Det er ikke engang i tankene deres at de kan bli tatt for det. De må bare slå ut mot noen, hvem som helst, andre enn seg selv, sier Griffiths til den britiske avisen Metro.

Og tennis er blant de aller mest populære idrettene å satse penger på.

Sesongen strekker seg fra januar til oktober, og det spilles kamper hele tiden. I dag kan du også satse penger på nesten alle hendelser i løpet av en kamp.

En hvilken som helst spiller kan dermed plutselig motta sinte meldinger fra opprørte avsendere. Ikke fordi de er skuffet på utøverens vegne, men fordi de har satset penger på kampen – og tapt.

Eikeri får sjikanerende meldinger og hets fra hele verden. Foto: Espen Hildrup / Norges tennisforbund

– Skriver de at de har tapt penger

Ulrikke Eikeri opplever akkurat dette.

– Veldig ofte skriver de at de har tapt penger. Man vet at det er mye betting på disse kampene.

– De (meldingene) kommer fra hele verden. De står på russisk, asiatisk. Alt mulig, egentlig, forteller hun.

Den amerikanske tennisspilleren Elizabeth «Ellie» Halbauer (24) er ingen stor tennisprofil, hun er ranket som 379 i verden – likevel mottok hun plutselig trusler etter å ha tapt en kamp.

Da de første meldingene kom, var det bare morsomt, forteller hun til Metro.

– Det var latterlig hvor voldsomt noen reagerte hvis jeg tapte en kamp eller slo en motstander, forteller Halbauer.

Etter hvert endret imidlertid meldingene karakter og ble mer ondskapsfulle. Hun fikk hundrevis av hatmeldinger og trusler. Da var det ikke like morsomt lenger.

«Jeg håper foreldrene dine dør av kreft snart». «Jeg håper du får covid».

– Det er når de retter seg mot familien min at det gjør vondt, forteller hun.

Hva skal man gjøre?

Problemet er selvfølgelig ikke avgrenset til tennis.

Engelske fotballspillere har slitt med trusler og rasistiske kommentarer på sosiale medier i flere år.

Engelsk fotball gjennomførte derfor en omfattende boikott av sosiale medier, en boikott Det internasjonale tennisforbundet også deltok i.

Men hetsen fortsetter.

WTA sier de tar problemet på alvor, men antallet berørte tennisspillere har fortsatt å øke i flere år. Et av problemene er at avsenderne av truslene fremdeles kan operere med falske profiler på enkelte plattformer.

Eikeri er derfor usikker på om det i det hele tatt er mulig å stoppe hetsen.

– Det måtte jo være å stoppe betting, da, sier hun.

– Det er jo derfor det kommer. Jeg tror ikke folk hadde skrevet så mye stygt om de ikke hadde tapt penger.

Generalsekretær i Norsk Tennisforbund, Aslak Paulsen. Foto: Norges Tennisforbund

Overrasket over omfanget

Generalsekretær i Norsk Tennisforbund, Aslak Paulsen, er rystet over historien til Ulrikke Eikeri når NRK tar kontakt.

– Dette var noe jeg ikke visste om. Jeg har ikke fått rapporter om dette fra spillerne, sier han.

Paulsen tar derfor en ringerunde til noen av forbundets spillere etter at vi har gjort ham kjent med Eikeris historie,.

– Samtlige har opplevd det samme som Rikke, forteller han etterpå.

– Det overrasker meg at det gjelder så mange og at det også rammer mindre profilerte spillere.

– Hva vil dere gjøre med dette problemet?

– Vi må ta utøverne på alvor. Nå skal vi snakke med dem og høre hva vi kan gjøre videre, forteller Paulsen, som sier at de også vil søke råd hos Norges idrettsforbund.

– Det er blitt så vanlig at det ikke rapporteres videre, men jeg synes ikke at spillerne skal akseptere dette, sier han.