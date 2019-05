Norsk superduo distanserer verden: – Det er bare sjukt

– En personlig forfølgelse

Tidligere sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen sier til Telemarksavisa at anmeldelsen for brudd på idrettens regelverk er en personlig forfølgelse. Hansen mener videre at anmeldelsen er «et enmannsshow» fra Terje Johnsen i region sør. Johnsen avviser anklagene og peker på viktigheten av å bruke regelverket i idretten.