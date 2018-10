– De gjør alt rett nå. Ikke bare fysisk, men strategisk og taktisk, og kjemien er «hot». Det er rett og slett et «hot» lag, skryter Jeff Alzina, ekspertkommentator på ESPN.

I løper av sommeren spilte Anders Mol og Christian Sørum til topps på verdensrankingen i sandvolleyball.

VERDENS BESTE: Anders Mol viste nok en gang at han blokker bedre enn alle andre. Foto: Sam Wasson / AFP

– For gode

Etter to måneders konkurransepause, var det knyttet spenning til om rivalene hadde klart å finne mottrekk før helgens verdensserieturnering i Las Vegas.

Svaret var nei.

Det polske paret Michal Bryl og Grzegorz Fiajalek ble igjen for svake i finalen.

Den norske duoen la grunnlaget med strålende forsvarsspill, og vant i to strake sett (21-13, 21-17).

– De var for gode hele uka for de fleste motstanderne, og de var for gode for det polske paret i dag, konstaterte Alzina.

OL-kvalifisering

Turneringen er den første som gjelder som kvalifisering til OL i Tokyo i 2020. De 15 beste lagene på verdensrankingen 1. juni 2020 er direkte kvalifisert til lekene.

I øyeblikket ser Mol og Sørum ut til å bli et av Norges aller største gullhåp.