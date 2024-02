Norsk stortalent hevder han ble forsøkt nektet utreise fra Kenya - måtte skrike av full hals

– Det er et veldig korrupt sted. Fy faen. Det er helt sykt.

Det sier Abdullahi Dahir Rabi til NRK etter opplevelsen i Kenya tidligere i februar.

– Jeg hadde sjekket inn og skulle gå gjennom passkontrollen, men der stod en politimann og sa: «Du skulle reist for noen dager siden. Du har vært her litt for lenge, så du må betale 200 euro», sier han videre.

Friidrettsutøveren hadde vært i Kenya på treningsleir i fem uker, og sier han hadde visum som ga ham lovlig opphold i landet i 90 dager.

Det var et argument som Rabi hevder han ikke nådde frem med.

«Det er jeg som bestemmer. Du må betale eller så mister du flyet», skal politimannen ha fortalt Rabi.

FREMADSTORMENDE: Abdullahi Dahir Rabi, her løper han i front sammen med Jakob Ingebrigtsen under forsøket på 1500 meter i NM i 2019. Foto: NTB

Skrek til politimannen

Nordmannen skulle løpe et gateløp i Monaco ikke mange dager senere, og det ville derfor vært krise å miste flyet.

20-åringen sier han ble redd og skremt, men bestemte seg for å ringe treneren sin for å spørre om råd.

– Han sa han hadde vært der mange ganger, men aldri opplevd noe slikt. Han mente jeg bare måtte betale hvis han nektet meg. Politimannen hadde passet mitt og ville ikke gi det tilbake, sier Rabi.

Han valgte likevel å ta en ny telefon. Denne gangen til en nederlandsk venn, som ifølge Rabi pleier å trene i Kenya og kjenner systemet bedre enn han selv gjør.

– Han sa politimannen bare prøvde å svindle meg, og ba meg skrike høyt, slik at alle hørte det.

Rabi var desperat og fulgte derfor kameratens råd.

«Give me my passport back», skrek han ut.

– Det var nesten flaut, men jeg måtte gjøre det for å prøve. Han ble redd og ga meg passet med en gang, sier Rabi.

Men selv om han nå hadde passet trygt tilbake i hånda, nektet politimannen å slippe han forbi og inn på flyet.

Rabi oppsøkte dermed en annen politimann, men heller ikke han lot ham passere.

– Jeg sa at jeg skulle ringe ambassaden og anmelde dem, og så begynte jeg å skrike enda høyere. Alle rundt meg spurte hva som skjedde og da slapp de meg bare forbi, sier Rabi.

TALENT: Abdullahi Dahir Rabi under friidrettsstevne «Night of highlights 2022» på Bislett stadion. Han representerer Runar IL. Foto: Annika Byrde / NTB

Flyplass-myndighetene i Kenya har ikke besvart NRKs henvendelse i denne saken.

– Nå kjenner jeg spillet

Rabi kom seg til slutt på flyet og tok ny norsk rekord og andreplass i gateløpet på fem kilometer i Monaco.

Når han ser tilbake på opplevelsen i Kenya, tror han politimannen hadde sluppet ham forbi om han bare hadde betalt 50 av de 200 euroene han krevde å få betalt.

Rabi har vært i Kenya tidligere, men sier han ble overrasket over at det «var så korrupt».

Ifølge seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi), Jens Christian Andvig, er korrupsjon svært vanlig i Kenya. At det skjer med enkle turistvisum er derimot ikke så vanlig.

AFRIKAKJENNER: Jens Christian Andvig har ekspertise omkring Afrika, utviklingspolitikk og internasjonal økonomi. Foto: Christopher Olssøn

Han påpeker at det er lurt å lese alle dokumenter nøye, og kommer med følgende råd til de som opplever en lignende situasjon som Rabi:

– For eksempel kan det oppgis feil dato slik at den lovlige tiden i landet har løpt ut ved retur til hjemlandet. På den måten hjelper en kollega en annen til en inntektsmulighet. Dessuten bør man ha god tid slik at en ikke bare må betale for å rekke flyet.

Selv om den forrige turen var en dårlig opplevelse for Rabi, utelukker ikke gateløperen at han vil dra tilbake.

– Det er veldige hyggelige folk, det er bare systemet som er korrupt. De prøver seg ikke på alle, men de prøver noen ganger. Jeg var veldig irritert over det som skjedde, men til neste gang vet jeg at det bare er å skrike. Det er helt sykt, men nå kjenner jeg spillet, sier han.