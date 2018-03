Norsk skiskytter får reaksjoner etter Putin-bilde: – Ikke tidspunkt for å tulle med sånne ting

– Alt klart for sesongavslutning i Russland, skrev Christiansen på Instagram tirsdag kveld, sammen med et bilde av seg selv ikledd en T-skjorte med bilde av Vladimir Putin ridende på en bjørn.

Johannes Thingnes Bø var blant løperne som trakk på smilebåndet av bildet. «Nå jobba du», skrev Norges beste skiskytter, og fulgte opp med tre applaus-ikoner.

– Vetle prøver å hanke inn likes og følgere fra Russland. Det har nok slått litt begge veier akkurat den. Det var en stilfull tskjorte synes jeg. Han har vel funnet den på Ebay eller noe kjenner jeg han rett, sier Thingnes Bø til NRK.

«Dette anerkjennes!», meldte landslagstrener Anders Brun Hennum, som slettet kommentaren etter at NRK tok kontakt.

NRKs skiskytterekspert Liv Grethe Skjelbreid er heller ikke veldig imponert.

– Jeg håper det er ment som tull, men dette er ikke tidspunkt for å tulle med sånne ting. Det er mye som skjer i Russland som er omdiskutert, og det er mye som ikke er akseptert i idretten, sier Skjelbreid.

To helger i Russland

Vetle Sjåstad Christiansen skal gå IBU-cup i russiske Uvat førstkommende helg. Deretter venter IBU-cup-avslutning i Khanty-Mansiysk. Helgen etter arrangeres verdenscupavslutningen i russiske Tjumen, en helg som er svært omdiskutert.

NRK-EKSPERT: Liv Grete Skjelbreid. Foto: NRK

Flere mener Russland ikke burde fått arrangere verdenscup etter de siste års dopingavsløringer. Blant dem er svenske Sebastian Samuelsson, som torsdag meddelte at han boikotter verdenscupavslutningen. Han fryktet for sikkerheten for både han selv og de andre dopingprøvene som blir igjen i Russland.

– Det er mange som føler seg utrygge, og som føler de ikke kan avlegge en prøve. Det er en alvorlig sak, og sånt må man ta på alvor, sier Skjelbreid.

«En klype humorsalt»

NRK har vært i kontakt med Christiansen, som sier at bildet må tas med en klype humorsalt.

– Jeg ser ikke helt humoren, ikke i disse dager. Jeg tåler mye, men dette var ikke så fryktelig morsomt, sier hun.

Det er én av grunnene til at Skjelbreid mener bildet er upassende.

– Med så alvorlige ting som har kommet opp, er det ikke passende med humor. Flere vurderer å boikotte, og dette er et dårlig tidspunkt å provosere med en slik T-skjorte, sier hun.