Norsk scoringstrøbbel: – Foruroligende

Det norske kvinnelandslaget har ofte vært ensbetydende med mye mål. Resultater som 7-1 og 5-0 har slettes ikke vært uvanlig for Norge. Etter ti kamper med Martin Sjögren bak roret har Norge bare scoret ni mål, et målsnitt på fattige 0,9 per kamp.

Til sammenligning scoret Norge 25 mål på Roger Finjords første ti kamper som norsk landslagstrener.

– Sjögren startet seint, så alle kampene hans har vært tøffe. Når det er sagt så har Norge scoret foruroligende lite i viktige kamper, sier NRKs fotballekspert Lise Klaveness.

Målfattig stjerneduo

Norge har to av europamesterskapets største stjerner på topp, men maktet likevel ikke finne nettet mot Nederland i åpningskampen.

– Det handler om at vi må få flere sjanser, og så må vi selvsagt sette sjansene når vi først får de, sier Caroline Graham Hansen.

Hun og Ada Hegerberg er to av de viktigste brikkene på det norske laget, og det hadde også Nederland fått med seg.

– Av og til er det sånn at motstanderen passer ekstra godt på våre beste spillere, men jeg er sikker på at de kommer til å løse det, sier trener Martin Sjögren.

VIL HA MED LAGET: Ada Hegerberg sier hun forventer mer fra lagvenninnene. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

På de første 10 kampene under den svenske treneren har dog ikke stjerneduoen løst det særlig godt. De to har bare stått for tre scoringer, alle signert Hegerberg, siden Sjögren tok over i fjor.

Den 22 år gamle Lyon-spilleren bøtter inn med mål i Frankrike – men sliter på landslaget.

– Vi skapte ekstremt lite mot Nederland, og hadde nesten ikke ball. Da blir det vanskelig. For at jeg skal klare å komme opp på mitt nivå, må hele laget opp på et nytt nivå, sier Hegerberg.

– Må få bredde i spillet

Lise Klaveness tror et formasjonsbytte hadde hjulpet.

KRITISK: NRKs fotballekspert Lise Klaveness mener Norge hadde tjent på å spille med kanter. Foto: Ole Kaland / Ole Kaland, NRK

– Vi har ikke tradisjon for å spille diamant i Norge. Det er ganske krevende å begynne med det på øverste nivå. Vi må få bredde i spillet med en spiss som Ada, og mot Nederland hadde vi ikke ett innlegg, sier hun.

Hun tror også Graham Hansen i en kantrolle hadde gitt bedre resultater.

– Jeg forstår hvorfor han vil bruke henne i mellomrommet, men det har ikke fungert. Det beste hadde vært å bruke henne på kant.

Spiller for direkte

Landslagstreneren mener grunnen til det skuffende resultatet mot Nederland var for direkte angrepsspill.

– Angrepsspillet går for fort, hele tiden. Vi er nødt til å ta med midtbaneleddet for å få bedre relasjoner i angrep, sier Sjögren.

Kun seier er godt nok når Norge i kveld møter Belgia, og Ada Hegerberg er enig i at hele laget må med.

– Det er ikke én spiller som skal dra dette laget alene. Det handler om at hver og en skal dra med hverandre. Det er det mesterskap handler om.