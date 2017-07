NRKs ekspert: – Kun seier er godt nok

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Etter tapet mot Nederland i fotball-EM er det kun seier som gjelder mot Belgia for landslaget, mener NRKs fotballekspert Lise Klaveness.

– Kun seier er godt nok, dette er det laget som alle i gruppen forventer å slå. Belgia er det svakeste laget. Og når vi allerede har tapt for Nederland, så vil ikke uavgjort holde, tror jeg.

NRKs fotballekspert Lise Klaveness. Foto: Ole Kaland / Ole Kaland, NRK

Og Belgias landslagssjef Ives Serneels er sikker på at hans lag må vinne før kampen mot Norge.

– Vi må vinne torsdag for å kunne gå videre i EM, sier han, ifølge NTB.

– Avhenger av andre

Landslagssjef Martin Sjögren deler imidlertid ikke samme oppfatning som NRKs ekspert og Serneels.

– Vi prøver alltid å vinne, men om vi må vinne for å gå videre avhenger av andre resultater, sa han da han fikk spørsmålet på onsdagens pressekonferanse.

Sjögren tenker da på at det er mulig å ta seg videre uten seier, men da blir Norge avhengig av at resultatet bikker riktig vei i de andre kampene.

Blir det for eksempel uavgjort på Rat Verlegh Stadion, vil dansk seier over Nederland og nederlandsk seier over Belgia i de to kampene uten norsk deltakelse gjøre det helt umulig for Norge å ta seg videre.

– Bedre prestasjon nå

Martin Sjögren vil likevel ikke si at kun seier er bra nok.

Det gjør derimot Caroline Graham Hansen.

– Det er bare seier som gjelder mot Belgia. Vi trenger det, sier hun til NTB.

Ingvild Isaksen må stå over kveldens kamp. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Vi er trygg på at vi har et bra lag, men vi fikk ikke vist oss ordentlig frem i åpningskampen. Alt tyder likevel på at vi skal gjøre en bedre prestasjon nå og jeg har full tillit til spillerne og det vi holder på med, kommenterer Sjøgren overfor NRK.

Ingvild Isaksen uaktuell

Ingvild Isaksen er for øvrig ikke aktuell mot Belgia torsdag. Den vonde hælen holdt henne utenfor treningen også onsdag.

– Vi har hvilt Ingvilds hæl. Hun har bare hatt alternativ trening siden den første kampen, men vi håper at hun kan være tilgjengelig for spill senere i turneringen, sa landslagssjef Martin Sjögren onsdag.