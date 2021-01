Som ønsket kunne Christian Berge la flere spillere hvile litt i det som stil slutt ble en ganske klar seier mot Østerrike. Sander Sagosen startet på benken, men etter rundt halvspilt førsteomgang kom han inn. Da rykket Norge ifra i den siste gruppespillkampen.

– Det er ganske ellevilt, kommenterte Patrick Sten Rowlands da Sagosen satte inn kampens niende mål, og hans 30. i VM på bare tre kamper

– Det er noe man sjelden ser, poengterer NRKs ekspert Håvard Tvedten.

Sagosen spilte «bare» 32 minutter. Noe han mener var akkurat passe, og helt i stil hva han og Berge hadde planlagt og begge ønsker.

– Jeg vil ikke gå for lang tid mellom hver kamp. Man kan miste flyten og jeg er i ekstremt god flyt nå, så jeg vil ikke ødelegge den, sier han til TV3.

– Ser for lett ut

25-åringen har scoret på 12 av 13 straffer, og topper også lista over flest målgivende VM.

– Fenomenal er ikke beskrivende nok. Om han ikke var verdens beste før, så er han i hvert fall det nå. Det ser jo ut som det er for lett for ham. Han kjører en overslagsfinte og kikker litt oppgitt opp «er dere ikke bedre enn dette»? Det ser sånn ut. Han leker seg, mener NRKs ekspert Håvard Tvedten.

LURING: Sander Sagosen har 19 målgivende pasninger i VM. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / POOL / AFP / NTB

– Han er helt unik i blikket og duellspillet. Han har en mann i kroppen, men de klarer jo ikke stoppe ham, for han er så mye bedre, roser TV3-ekspert Karoline Dyhre Breivang.

Kiel-proffen har storspilt også i klubb, og kjenner seg «tipp topp».

– Jeg føler jeg aldri har vært bedre trent enn akkurat nå, og føler at jeg kan stå hele kamper uten å bli veldig sliten. Jeg har lært mer om restitusjon, fortalte han på pressemøtet før Østerrike-kampen.

– Deilig

Men han var på langt nær den eneste som viste seg mesterlig frem. Alexander Blonz, som skadet kneet før forrige kamp, og Kent Robin Tønnesen scoret sju mål hver, og sistnevnte ble kåret til banens beste.

– Det var veldig deilig. Jeg har bare ventet på vise meg fra en bedre side, forteller Tønnesen til TV3.

STOR KAMP: Kent Robin Tønnesen hadde knapt vært på banen i VM, men mot Østerrike viste han seg virkelig frem. Han ble også kåret til banens beste. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

– Det er alfa og omega få i gang flest mulig spillere. Det er ekstremt morsomt at en god kompis får det til å løsne. Vi er helt avhengig av ham om vi skal nå langt, roser Sagosen.

Sjansesløseri

Skuddbom gjorde at Norge ikke vant med flere. Spesielt fra seks meter trøblet Norge. Strekspiller Petter Øverby satt bare to av seks forsøk. Fra ni meter satt derimot sju av åtte i nettet før pause.

– Man har snudd opp ned på statistikken. Før dagens kamp hadde de tre strekspillerne, Bjarte Myrhol, Henrik Jakobsen og Øverby bare 50 prosent uttelling, og det er ikke blitt bedre nå. Det er ikke godt nok. Sånne sjanser må man sette, oppsummerte Tvedten.

TILBAKE: Petter Øverby måtte stå over kampen mot Sveits med mageproblemer, men var tilbake mot Østerrike. Han scoret bare på to av seks forsøk. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / Reuters

– Det er dårlig skuddteknikk man ikke skal forvente på det nivået, mente Joachim Boldsen i TV3s studio.

Mer spenning

Men i den andre omgangen ble det meste hakket bedre, og hele kamptroppen ble tatt i bruk. Norge vant til slutt med ni mål.

Frankrike ble gruppevinner og sikret seg fire poeng med seg inn i hovedrunden etter ettmålsseier over Sveits, og Norge må nøye seg med to. I hovedrunden venter Portugal (4 poeng), Island (2 poeng) og Algerie i kamper for kvartfinalen.

– Perfekt. Vi må vinne hver eneste kamp og det elsker jeg. Det er i hvert fall to tøffe lag, Algerie vet jeg ikke så mye om. Vi og jeg skal være klare, sier Sagosen til TV3.

– Jeg tror det blir tre artige kamper, og jeg tror Norge og Frankrike går videre, sier Tvedten.