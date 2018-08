Norsk lege frykter kollapser i ekstremvarmen: – Dette er skummel idrett, det er en helserisiko

Talsnes sier dette har vært et tema blant legene på tvers av nasjonene.

– Mange av doktorene mener de kunne ha redusert risikoen ved å starte en time før. Teknisk delegert mente dette ikke var farlig. Hensynet til potensiell helserisiko var altså ikke nok, sier Ove Talsnes til NRK.

KRITISK: Olympiatoppens lege Ove Talsnes er ikke fornøyd med arrangøren. Foto: Ørn Borgen / NTB scanpix

50 kilometer kappgang skulle egentlig starte klokken ni tirsdag, men arrangøren har flyttet starten én halvtime frem. Det er ikke nok, mener Talsnes.

– Dette er skummel idrett. Det er en helserisiko. Vi har hatt medisinske møter i støtteapparatet i landene som er med, og vi er ikke veldig fornøyd med at konkurransen går halv ni, sier legen.

Flere fæle kollapser

I tidligere mesterskap har man sett flere utøvere gå i bakken som følge av varmen, blant annet under OL i Rio i 2016. Franske Yohann Diniz ledet med halvannet minutt, men kollapset og ble senere kjørt ut av OL-arenaen på båre.

– Det skjer i nesten hvert eneste mesterskap at utøvere kollapser. Det er ikke pene syn. Det gir sikkert god TV, men er dårlig medisin, sier Talsnes.

Årets EM er det første mesterskapet der kvinner går 50 kilometer. Det tror Talsnes kan by på problemer. Løpstiden kommer til å være rundt en time lenger enn herrene. De første løperne er ventet i mål mellom 13 og 14, og da er det meldt 35 varmegrader.

– Der har vi (Norge) ikke utøvere. Det er jeg veldig glad for. Ikke at vi ikke har utøvere, men at jeg slipper det ansvaret. Jeg håper det går bra, sier Talsnes.

AVKJØLT: Temperaturen kan gi Håvard Haukenes store utfordringer. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Norges mann på 50-kilometer kappgang, Håvard Haukenes, tror at det er smart å åpne forsiktig.

– Temperaturen vil stige, og da vil flere dette av. Det er lurt å være litt forsiktig. Det er viktig å lage delmål i løypen og sikte på de, sier han til NRK.

– Den tøffeste øvelsen vi har

EKSPERT: NRKs friidrettsekspert mener næring er det viktigste. Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal sier at det å få i seg nok næring er det aller viktigste og det må man øve på.

– Du kan gå næringstom og ikke ha næring til å fullføre. Da møter du veggen. Det er viktig å ha øvd på hva skal man drikke og hvor mye man tåler, sier Rodal.

For å unngå kollaps, handler det om å få i seg næring gjennom hele konkurransen. Løpet varer i omtrent tre og en halv time, i ekstrem varme.

– Det er den tøffeste øvelsen vi har. Haukenes vil trenge 3.5-3.8 liter væske, sier Talsnes.