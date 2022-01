Dave Ryding var nummer seks etter den første omgangen, hele 81 hundredeler bak ledende Alex Vinatzer.

Men en rå finaleomgang – og svikt av de fem beste – sørget for at den 34 år gamle briten sikret sin aller første verdenscupseier.

– Unnskyld for andre og tredjeplassen, men jeg har alltid vært bak dem, sier Ryding til NRK om Braathen og Kristoffersen.

SEIERSKLEM: Ryding ble gratulert av Kristoffersen da seieren var sikret. Foto: LISI NIESNER / Reuters

– Jeg var ganske langt bak de tre første, men det er vanskelig å lede.Vi har trent i årevis for dette. Vi er ute på vinteren uten å se familien. Det skjer når man minst forventer det.

Da seieren var i boks tok følelsene overhånd for Rydings trener Tristan Glasse-Davies. Først med rop og jubel, før han knakk sammen i gråt i snøen.

Se trenerens reaksjon videoen øverst.

PALLEN: Slik ser topp tre ut i Kitzbühel-slalåmen 2022. Foto: JOE KLAMAR / AFP

På krigsstien

Lucas Braathen kalte første omgang for en krig, og fulgte opp syvendeplassen i førsteomgang med å angripe også i andre. Han dundret i mål til klar ny ledelse.

– Oi, oi, oi! Han kjører solid. Han vet hvordan han skal løse Kitzbühel, sa NRKs kommentator Thomas Lerdahl.

Og selv om det ikke ble en kopiering av det som skjedde i Wengen for en snau uke siden, var det ikke langt unna. Andreomgangen holdt til en sterk andreplass – hans tredje pallplass i karrieren.

Etter en skuffende førsteomgang satte Henrik Kristoffersen i gang en skikkelig opphenting i finaleomgangen. Nordmannen ga full gass fra start og fikk en skikkelig klatretur på resultatlista.

– Hadde jeg ledet og kjørt sånn, så hadde det sikkert vært ok. Men med 1.7 sekunder bak så er det jo håpløst, sa Kristoffersen til NRK rett etter sin andre omgang.

Men resultatet til slutt var nok langt bedre enn Kristoffersen så for seg. Han klatret hele 21 plasser – og det holdt til tredjeplass.

– Samler på pallplaser, det gjør vi. Sykt renn. Sykt kult med Dave, vi har trent mye sammen, sa Kristoffersen etter at pallplassen var et faktum.

Det store målet

Solevåg ledet slalåmcupen før rennet i Kitzbühel, til tross for at han falt i Adelboden og skadet tommelen. Å vinne slalåmcupen sammenlagt er et av hans største mål denne sesongen.

Men nå har 21 år gamle Braathen tatt over ledelsen foran Solevåg i sammendraget. Solevåg er fremdeles på andreplass.