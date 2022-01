– Nei … Det er ubeskrivelig. Det var … Jeg er egentlig tom for ord. Det var en vill kontrast. Jeg var egentlig på vei hjem etter førsteomgangen, sier en preget og rørt Lucas Braathen til NRK.

Nordmannen var nummer 29 etter første omgang, men kjørte seg opp utrolige 28 plasser etter en fantomomgang av de sjeldne. Trolig er det den største klatringen i verdenscupens historie.

– Jeg kom til andre omgang. Hadde lave skuldre. Det var ikke så mye å kjøre for, annet enn å prøve å få seg en klatretur og ta med seg noen poeng. Så gjorde jeg akkurat det jeg ville, jeg hadde riktig intensitetsnivå, teknikken satt om jeg ville og det betalte seg så godt. Nei … Tom for ord, sier 21-åringen.

UTROLIG LØP: Lucas Braathen sto for en av tidenes heftigste opphentinger noen gang. Foto: Gabriele Facciotti / AP

Braathen skalv og gråt

Braathen så lettere sjokkert ut der han satt i lederstolen i målområdet under finalen. Da han innså at det ble medalje, viste TV-bildene at han skalv og gråt.

– Hvordan var det å sitte i lederstolen?

– Det er verdens deiligste følelse, det sier seg selv. Som jeg sa i sta, men jeg bare ridde den bølgen så lenge jeg kunne. Det er helt utrolig. At det i det hele tatt skulle holde til topp ti, synes jeg var «crazy», og så fem og så «herregud, nå er det to igjen her». Og så plutselig holdt det hele veien. Men det er to lærepenger, sier han og fortsetter:

– Og det er at uansett hvor «deep shit» du er i, så er det aldri vits i å gi opp, for det er alltid en mulighet, og hvis du tenker litt mer overordnet på det, så å komme tilbake fra fjoråret, som var momenter som var så håpløse og så jævlig, rett og slett, så er det ingenting som kunne betalt seg bedre enn en dag som i dag da.

SE VIDEO: Dette sier Lucas Braathen etter seieren.

Kristoffersen ledet - kjørte ut

Kristoffersen ledet etter første omgang, men kjørte ut i den tredje siste porten i den dramatiske finaleomgangen. Sebastian Foss Solevåg endte på 6.-plass.

Braathen følte med Kristoffersen etter rennet.

– Det var rett og slett jævli å se på, det var synd at det ble sånn, sier han om rennet til Kristoffersen.

Mens lagkompisene sviktet, leverte Braathen en prikkfri finale og gjennomførte strålende med beste omgangstid. Han var 97 hundredeler bedre enn Fabio Gstrein fra Østerrike i 2. omgang.

Foss Solevåg er imponert over sjokkseieren til lagkompis Braathen.

– Han kjørte jo veldig bra før han gjorde feilen i første omgang. Han har kjørt bra i hele tiden. Det var bra han kom seg til andreomgangen og grep den muligheten ved å starte tidlig. Det er et såpass tett felt. han kjørte feilfritt hele veien. Det så du med engang at de bak han ikke hadde en sjanse, sier han til NRK.

Alexander Steen, Atle Lie McGrath og Timon Haugen tok seg ikke til finaleomgangen.