Norges nye stopperkjempe slet med temperamentet: – Måtte holde meg fast

– Han nikker en murstein om han må.

Det skrev TV-profilen Morten Langli på Twitter etter at Leo Østigård hadde dominert i Norges midtforsvar i 1-0-seieren mot Serbia torsdag kveld.

Østigård, som bare er 1.82 på strømpelesten, vant de fleste dueller med kontant, smart og respektløst forsvarsspill.

Hvis han leter i bukselommene sine etter Beograd-hjemturen, skal du ikke se bort fra at han finner Serbias superspiss Aleksandar Mitrovic blant eiendelene.

– Må ha pådratt seg hjernerystelse

Fulham-stjernen ble i stor grad tatt ut av kampen av solid stopperspill av både Østigård og makker Stefan Strandberg.

– Jeg synes han gjør en fantastisk kamp, Leo er rett og slett bunnsolid i egen boks. Jeg tror han har pådratt seg hjernerystelse etter alle de headingene han hadde, sier Marcus Holmgren Pedersen til NRK.

TØFF: Leo Østigård er blitt en kompromissløs stopper. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

NRK-ekspert Carl-Erik Torp utropte Østigård til banens beste, og unggutten får rosende omtale også i landets spillerbørser. VG og Nettavisen ga begge 7/10 av på skalaen, Dagbladet 6/10.

– Begge midtstopperne gjør en bra match, og egentlig hele fireren gjør en bra match. Men Leo er i form, har spilt mye og har stor selvtillit nå. Han har fått lov å bruke beina en del (i Italia), ikke bare headet som han gjorde i Championship. Både han og Stefan (Strandberg) er gode i dag, sier Solbakken til NRK etter kampen.

– Han er ikke den høyeste stopperen, men han har enorm spenst?

– Ja, jeg vet ikke om han prøver å etterligne Fabio Cannavaro i utseendet også, men han er veldig lik, sier Solbakken.

Det er musikk i Østigårds ører.

– Det er jo mitt store idol. Jeg vil være meg selv, men jeg har sett mye på ham, og han er jo en litt samme type spiller som meg, sier Norge-stopperen.

IDOLET: Fabio Cannavaro. Foto: CHRISTOPHE SIMON / Afp

En annen likhet er høyden. Cannavaro er med sine 1.76 heller ikke den mest langstrakte stopperen, men ble likevel kjent for å være knallgod i lufta.

– Bestefar måtte holde meg fast

Denne sesongen har Østigård imponert i Cannavaros hjemland for Genoa, der han har vært på lån fra Brighton. To røde kort er det også blitt.

I pressesonen i Serbia sent torsdag kveld fortalte Østigård at han tidvis har slitt med temperamentet sitt.

– Jeg husker da jeg var mindre måtte bestefar holde meg fast. Jeg blir het i toppen av og til, men jo eldre du blir, jo mer rutine får du, og jeg elsker å vinne kamper. Det er mest derfor, sier Østigård.

– Headet en ball siden jeg var tre

Østigård forteller at det ikke er tilfeldig at han har fått hodespillet som en x-faktor til tross for sin beskjedne stopperhøyde.

– Spenst er en ting, og timing er en annen. Det har jeg og min far trent mye på, og det var hans store styrke også. Jeg har headet en ball siden jeg var tre år, og da bør du være bra på det, sier han til NRK.

Før kampstart var stopperplassen det store usikkerhetsmomentet på det norske laget. Strandberg har omtrent ikke spilt fotball det siste halvåret, mens Østigård bare hadde spilt én A-landskamp før torsdagen.

Men samarbeidet med Stefan Strandberg gikk rett og slett knirkefritt.

– Det var veldig kjekt å spille med Stefan. Vi hadde en plan før kampen, og vi visste at det var sånn det kom til å bli. Vi fikk 1–0, og da ble vi bittelitt feige – men jeg og Stefan trives godt i egen boks. For oss var det ganske så fint. De fikk et par halvfeite sjanser, men det var veldig deilig å vinne 1–0. Det er jo det beste for en forsvarsspiller, sier Østigård etter kampen.

Haaland sørger for Norge-ledelse Du trenger javascript for å se video.

– Sånne kamper har gått feil tidligere

Seieren i Beograd har gitt Norge et glimrende utgangspunkt før de neste kampene i Nasjonsligaen. Østigård er enig med Stefan Strandberg i at trepoengeren kan kalles en milepæl for det norske landslaget.

– Ja, det er jo sånne kamper som har gått litt feil vei tidligere. Det er viktig å ha noen sånne kamper der du blir trygg og vinner. Tre poeng er ekstremt viktig, og at vi holder nullen er spesielt viktig på bortebane, sier Østigård til NRK.

Norges neste kamp spilles altså mot Sverige borte førstkommende søndag kveld klokken 20.45. Så venter to hjemmekamper mot Slovenia 9. juni og Sverige igjen 12. juni.

Nasjonsliga-gruppespillet avsluttes så med to kamper i september mot Slovenia (borte) og Serbia (hjemme).