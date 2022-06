Solbakken meiner Noreg-spelar begikk «dødssynd»: – Måtte gått heim viss det vart mål

Noreg fekk ein glimrande start på nasjonsliga-gruppespelet med 1-0-siger over Serbia i Beograd torsdag kveld.

– Eg veit ikkje når vi sist hadde eit like sterkt borteresultat med Noreg. Det er lenge sidan, seier landslagssjef Ståle Solbakken til NRK etter kampen.

Han droppa den tradisjonelle pressekonferansen og gjorde heller alle intervjua i pressesona etter kampslutt. Dette fordi landslaget skulle rekke eit fly til Stockholm allereie natt til fredag.

– Dette smakte veldig godt. Vi var gode i lange periodar, og så måtte vi blokkere nokre skot og forsvare oss i periodar, men det visste vi, samanfattar Solbakken.

– Det er ei dødssynd

Dette var tredje landskamp på rad der Noreg ikkje slepper inn mål. Noreg har no halde nullen i fem av dei seks siste landskampane.

Landslagssjefen har tidlegare uttalt at det har teke tid å få spelarane til å skjønne forsvarsspelet hans, men no byrjar det å sitje.

– Eg har alltid sagt at måten eg speler soneforsvar på er avansert og vanskeleg. Det er også noko av grunnen til at Stefan (Strandberg) speler, han er blant dei som har desse prinsippa best i ryggrada. Han kan snakke dei andre inn i det så dei ikkje gløymer seg, seier Solbakken.

Men likevel glepp det framleis frå tid til anna.

Serbia vann sjansestatistikken 3-2 mot Noreg, og Solbakken lèt seg irritere av at det enno er ting som ikkje fungerer som det skal.

– Den eine der, der Birger (Meling) støyter inn i banen framfor midtstopparane. Då speler dei ballen ut på sidan, og så blir ballen slått rett gjennom feltet vårt. Det var den einaste halvsjansen dei hadde før pause. Viss han blir mål, då må Birger gå heim, altså. Det er ei dødssynd, men der er han (mentalt) i Rennes, der dei får beskjed om å gå opp i næraste mann, meiner Solbakken.

NRK fekk ikkje høve til å snakke med Birger Meling om situasjonen eller dødssynd-uttalen frå Solbakken før Noreg-backen og resten av laget sette kursen mot Stockholm natt til fredag.

Haaland sørger for Norge-ledelse Du trenger javascript for å se video.

Vendepunkt?

Landslagssjef Solbakken har heile tida vore klar på at Noreg skal til EM i 2024. Dæhli sit med same kjensle.

Mats Møller Dæhli fortel at det skjedde noko med spelargruppa gjennom hausten – og særleg etter Nederland-kampen.

– Eg følte at det var eitt eller anna som losna for oss. Vi fekk samla oss endå betre som gruppe. Viss du ser korleis spelarane våre presterer i Europa, er det fantastisk. Det kombinert med at vi har ei veldig god gruppe, er det som gjer at vi kan bikke det i vår favør denne gongen. Vi får sjå korleis det går, seier Dæhli og smiler.

– Losna på kva måte?

– Det handlar om dynamikken i gruppa, og korleis dei som har vore yngre tek tak og går føre og blir leiarar. Vi har hatt ein Stefan Strandberg som står fram veldig, og så har vi sjølvsagt Martin (Ødegaard), Erling (Braut Haaland) og Kristian (Thorstvedt) – vi har gode spelarar som står fram som leiarar på sine måtar. Eg synest den gruppa vi har no, har vorte skikkeleg sterk. Det er sterkt samhald, og det må vi ha for å klare å vinne dei toppkampane vi treng å vinne, seier Dæhli før Serbia-kampen.

FEKK SPELE: Mats Møller Dæhli. Foto: VEGARD GRØTT / BILDBYRÅN

– Ein gneiste igjen

Kristian Thorstvedt har vist ei eiga evne til å påverke kampar. Solbakken kallar han ein «poengspelar»: Fire mål og seks målgivande på 14 landskampar seier sitt.

Thorstvedt kjenner seg også igjen i det Dæhli beskriv.

– Ja, eg synest i alle fall den hausten var spennande, og vi klarte å skape ei gruppe med masse motivasjon. Folk pusha kvarandre, og det var fullt trykk på treningar og kampar. Det viser at vi er klare for å ta dei neste stega, meiner Thorstvedt.

Viss dei klarer det, vil det fort bety det første sluttspelet for Noreg på 24 år. Dæhli påpeikar at det vil bety enormt mykje langt utanfor garderoben.

Allereie har han lagt merke til ein ny entusiasme for og rundt landslaget.

– Det eg har merka det siste året, er når eg møter folk på gata eller andre eg snakkar med, så snakkar dei veldig positivt om landslaget. Det blir ein veldig glad for. Det merka du også på nokre av dei heimekampane der vi fekk fylt Ullevaal i haust. Det var ein gneiste der igjen. Den vil berre bli endå sterkare viss vi held fram med å prestere og viser at vi faitar og til slutt klarer å komme oss til ein meisterskap, seier Dæhli.

– Du har vore med lenge. Har du kjent på den tryggleiken og kjensla du beskriv no før ein kommande kvalik tidlegare?

– Nei, kanskje ikkje. Eg er veldig trygg på laget vårt, og eg er trygg på at når vi går utpå (banen), vil du sjå eit lag som faitar. Vi er veldig trygge på det vi skal gjere. I tillegg til at du har den ekstra trua når du har såpass gode spelarar, og såpass mange gode spelarar. Du har moglegheit til å byte spelarar, setje innpå folk som kan skåre mål – det er mange moglegheiter no. Det ser du også på troppen, seier Dæhli.