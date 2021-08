Norges nedadgående trend: – Mange ting som taler mot Norge nå

– Det er riktig mange ting som taler mot Norge akkurat nå. Det reelle bildet er at laget ikke er et topp fire-lag mer, og kanskje ikke vil være det i de kommende årene heller, sier Bent Nyegaard, som er håndballekspert i danske TV 2 og har mange års erfaring som trener og spiller.

Etter at Norge tok sølv i VM i 2017 og 2019, og deretter bronse i EM i 2020, trodde Nyegaard, som de fleste andre, at Sander Sagosen og de andre norske håndballherrene skulle bli «de neste store».

Det har foreløpig ikke blitt helt slik. I vinter endte VM i kvartfinalen, og det samme skjedde i OL denne uken. Norge møtte riktignok verdensmesterne Danmark i kvartfinalen, men allerede i de innledende kampene kunne man se at mye ikke stemmer like godt som før for Norge.

– Norge slo Frankrike nå i OL, men ellers har man tapt alle kampene mot topp fem-nasjoner i de siste to mesterskapene. Det er ikke tilfeldig, og det viser at noen nasjoner har beveget seg litt fremover. Så syns jeg ikke vi har sett så veldig store forbedringer hos Norge. Iallfall ikke i det offensive spillet, sier Discovery-ekspert og Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad.

UTE: Bjarte Myrhol og Norge måtte se seg slått av Danmark i OL. Dermed røk de ut av kvartfinalen for andre mesterskap på rad. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Det samme viser statistikken fra mesterskapene, som NRK har sammenlignet.

Mens deler av Norges spill, som for eksempel skudd fra seksmeter, har holdt seg relativt stabilt, er det flere viktige statistikker hvor pilen peker nedover for Christian Berges menn. Det er særlig disse:

Skudduttelling totalt

VM 2017: 62 prosent

VM 2019: 68 prosent

VM 2021: 62 prosent

OL 2021: 59 prosent

Antall kontringer per kamp

VM 2017: 8,7 kontringer i snitt per kamp (79/9)

VM 2019: 8,2 kontringer i snitt (82/10)

VM 2021: 6,14 kontringer i snitt (43/7)

OL 2021: 3,3 kontringer i snitt (20/6)

Uttelling vingskudd

VM 2017: 72 prosent

VM 2019: 78 prosent

VM 2021: 69 prosent

OL 2021: 64 prosent

Målvaktsredninger

VM 2017: 35 prosent

VM 2019: 33 prosent

VM 2021: 32 prosent

OL 2021: 29 prosent

I OL har Norge i tillegg hatt uvanlig svake tall på straffer (60 prosent treff) og uttelling på skudd fra bak i banen (37 prosent treff).

Hva er det egentlig som har skjedd?

Kontringsspillet som forsvant

Nyegaard peker på at i VM i 2017 var kontringsspillet en av Norges beste våpen, men det er så å si borte nå.

– Det har vist seg en antydning om at Norge ikke er det kontringslaget de var mer. Kontraspillet må bli bedre, og det blir det gjennom keeperspill. Keeperspillet har ikke vært godt nok. Du er nødt til å ha en god målvakt, sier han.

NEDGANG: Torbjørn Bergerud og de andre målvaktene har hatt en dalende kurve siden 2017. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Nyegaard peker på at selv om redningsprosenten bare går marginalt nedover, og egentlig ikke er så mye lavere enn man ser for eksempel hos mesterne Danmark, så er det gjerne akkurat den marginale prosenten som gjør at man bikker fra seier til tap i håndballkamper, som har en tendens til å være jevne.

– Niklas Landin står ikke med de store, flotte prosentene, men de beste står frem og viser det lille ekstra når de må, forklarer Nyegaard, som håper den kommende overgangen til danske GOG vil gi målvakt Torbjørn Bergerud mer spilletid som kan ta ham tilbake til 2017-formen.

Da kan fort kontringsspillet komme tilbake også.

Mangler bredde

Norge har hatt skader på sentrale spillere i de siste mesterskapene, og Nyegaard sier at dette er den største grunnen til at det går tråere.

Men det viser også en annen utfordring, mener han:

– Det er bare ikke den bredden som en del andre nasjoner har. Det som kjennetegner mange av lagene som har kommet til semifinale i OL, er at de har folk på benken som kan gå inn. Det har ikke Berge slik det ser ut nå, sier Nyegaard.

– Når Gøran Johannessen må hjem, er det ikke breddespillere som kan nærme seg ham. Så det er et godt bilde på at Norge virkelig er nødt til å jobbe med bredden, legger han til.

MER BOM: Da Norge tok sølv i VM 2019, scoret Magnus Jøndal og de andre kantspillerne på 78 prosent av sjansene sine. I OL scoret de bare på 64 prosent. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Dette er også det ene Nyegaard mener man kanskje kan kritisere Berge for, at han ikke har prøvd å få litt flere spillere inn i laget.

– Han kunne kanskje spilt bredere. Men det skal sies at i de periodene Norge har spilt godt, har de også spilt tilnærmet til perfeksjon, sier han.

Gjekstad er enig med Nyegaard i at andre lag har utviklet seg mer enn Norge. Han er kanskje mest av alt forundret over den lave uttellingsprosenten i OL.

– Det ene er avslutningsteknikk på skudd. Noen av spillerne på laget er gode nok, men det mangler en god del. Så har vi det rent spillemessige. For eksempel pasninger ut til kant. Der er Danmark, Frankrike, Sverige bedre. Også på nøyaktige utspill. Der er de detaljene som skiller fra å være blant de beste til å være helt best. Der mener jeg det er en god del å hente, sier han.

– Jeg syns også at vi ser en tydelig trend med at de beste lagene har kantspillere som bidrar noe mer enn å bare være avsluttere. De bidrar mer i spillet, mens i Norge utvikler vi kantspillere som ikke gjør noe annet enn kontre og skyte når de blir spilt opp, og det tror jeg er en viktig del av utviklingen taktisk at de gjør noe mer enn å skyte når de får ballen.

RIKTIG MANN: Ekspertene er sikre på at Christian Berge fortsatt kan lede Norge til et mesterskapsgull. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Mener Berge er riktig mann

Den danske eksperten er imidlertid sikker på én ting. Christian Berge er fortsatt riktig mann til å snu den negative trenden. Men han sier det kommer til å kreve en stor jobb.

Hadde han trent Norge, hadde han spesielt prøvd å få til mer spill med syv mann i angrep.

– Å bare spille seks mot seks er ikke nok i dag. Norge må ha en dimensjon til å spille på, sier han.

Både Nyegaard og Gjekstad peker på en ting som taler for at Norge kan bli et topplag igjen: De beste spillerne på laget, er alle fortsatt relativt unge. Både Sander Sagosen, Gøran Johannessen, Magnus Aabelvik Røed, Harald Reinkind og flere andre skal alle ha mange gode år foran seg på håndballbanen.

– Det ligger et stort arbeid foran dem. Det er noen generasjonsskifter på gang, men Norge har et ungt lag dersom alle bare kan være med. Hvis Norge har friske spillere, så skal de nok komme seg tilbake, sier Nyegaard.

– Det positive er at vi har mange gode enkeltspillere i sin rette alder. Men man må ha et helt lag på det nivået Man spiller med seks utpå der. Da holder det at én ikke er på teknisk nivå. Da stokker spillet seg. Eller at man har en posisjon hvor motstander ser at «vi slipper her». Hvis en ikke har teknikken riktig inne så holder det til å ødelegge spillet, sier Gjekstad.