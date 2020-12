Sikret seieren på overtid

Det ble hektiske tilleggsminutter i kampen mellom Wolverhampton og Chelsea i Premier League tirsdag kveld.



Olivier Giroud ga gjestene ledelsen knappe fem minutter inn i andreomgang, men Daniel Podence sørget for balanse i regnskapet et drøyt kvarter senere.



Fem minutter ble lagt til og rett før den tillagte tiden var over avgjorde Pedro Neto for hjemmelaget. Kampen drøyde hele tre minutter over de fem tillagte, og Chelsea jaktet scoring, men det ble tap for de blåkledde.