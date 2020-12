Det ble klart under mandagens trekning av gruppene til VM-kvaliken i fotball til VM i Qatar 2022. Norge var seedet på nivå 3.

Dette er Norges gruppe:

Gruppe G:

Nederland

Tyrkia

Norge

Montenegro

Latvia

Gibraltar

Landslagssjef Ståle Solbakken er fornøyd med trekningen.

– Jeg synes det var ok, det er noen tøffe lag, og Nederland er alltid vanskelig, sier Solbakken til NRK.

– Jeg tror de er veldig på oppgang, det har de vist blant annet i nasjonsligaen. De kan slå hvem som helst. Men det er ikke umulig å spille to gode kamper mot dem. Forhåpentligvis blir det slik at det er flere i gruppa som tar poeng fra hverandre.

– Tyrkia vet du aldri helt hvor du har og Latvia og Montenegro er leie på bortebane, legger han til.

Kjemper om 13 plasser

Det blir altså ingen nabooppgjør i VM-kvaliken for Solbakkens menn. Nederland blir antagelig den tøffeste motstanderen for landslaget når kvalifiseringen begynner.

Når det gjelder våre naboer Sverige, havnet de i det som ser ut til å være en tøff gruppe. Der har mannskapet til Janne Andersson selskap av Spania, Hellas, Georgia og Serbia.

Toppseedee Danmark fikk tilsynelatende enklere motstand i form av Østerrike, Skottland, Israel, Færøyene og Moldova.

– Spennende spillere

NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp tror i likhet med Solbakken at Nederland er tilbake med i en ny og bedre utgave.

– Nederland er et land med en ny god generasjon med mange spennende spillere. De har vært langt nede og hatt noen skuffende år, men nå er de virkelig på vei opp igjen.

– Tyrkia har vi ikke hatt så gode opplevelser med. Vi hadde en episode for noen år siden med litt keepertabber, som gjorde at det ikke ble mesterskap. Men det er et land som er ganske overkommelig. Vi har noen spillere som har spilt der og, så de kjenner til ligaen, kommenterer Torp, som oppsummerer gruppen slik:

– Ikke veldig tøff, men heller ikke den letteste. Så sånn sett var det en helt grei trekning for Norge.

Europa kjemper om 13 VM-plasser av totalt 32. De ti gruppevinnerne i kvalifiseringen er sikret billett.

Så skal tre plasser fordeles i tre omspillsgrupper der toerlagene samt to lag fra Uefas nasjonsliga er med.

Deltok som spiller

VM-kvalkampene spilles i perioden 24. mars til 16. november neste år. Omspillet er lagt til mars 2022.

VM-sluttspillet i Qatar spilles mellom 21. november og 18. desember 2022.

Norge har ikke deltatt i VM siden 1998. Da var vår ferske landslagssjef Ståle Solbakken med i troppen som spiller.

Det har stormet rundt Solbakken mandag etter at det ble kjent at han har brutt karantenereglene ved to anledninger.

Slik ble gruppene:

Gruppe A:

Portugal, Serbia, Irland, Luxembourg, Aserbajdsjan.

Gruppe B:

Spania, Sverige, Hellas, Georgia, Kosovo.

Gruppe C:

Italia, Sveits, Nord-Irland, Bulgaria, Litauen.

Gruppe D:

Frankrike, Ukraina, Finland, Bosnia-Hercegovina, Kasakhstan.

Gruppe E:

Belgia, Wales, Tsjekkia, Hviterussland, Estland.

Gruppe F:

Danmark, Østerrike, Skottland, Israel, Færøyene, Moldova.

Gruppe H:

Kroatia, Slovakia, Russland, Slovenia, Kypros, Malta.

Gruppe I:

England, Polen, Ungarn, Albania, Andorra, San Marino.

Gruppe J:

Tyskland, Romania, Island, Nord Makedonia, Armenia og Liechtenstein.