Robert Johansson, Andreas Stjernen og Johann André Forfang sørget nemlig for at Tande hadde et enormt forsprang før siste, avgjørende hopp i lagkonkurransen.

Da kom også nervene.

Den individuelle verdensmesteren i skiflyging satte seg på bommen og så ned mot folkehavet i Oberstdorf.

Lyset var fortsatt gult da det slo ham:

– Jeg kommer på bommen og får et gufs gjennom kroppen, som forteller at nå er noe feil. Da poppet det inn i hodet mitt: «Har jeg sjekket bindingen?» Jeg var kjapt nedom og sjekket før jeg fikk grønt lys, og da var det bare å kjøre, sier Tande, som smiler av det han kaller «et drama inne i hodet».

Tande tror tankene gikk tilbake til fjorårets hoppuke, hvor 23-åringen glemte å sjekke bindingen før det avgjørende hoppet i Bischofshofen.

Den gangen glapp seieren.

– Jeg hadde en helt jævlig følelse i kroppen og var så nervøs. Jeg tror aldri jeg har vært så nervøs i hele mitt liv før, sier Tande til NRK.

– Helt rått

Tande forteller at han fikk en «vipp» ut fra hoppkanten, noe som i verste fall kunne ha ødelagt sistehoppet.

Den tanken rakk også å slå ham.

– Det var en merkelig følelse gjennom hele hoppet, sier Tande, som landet på «bare» 202,5 meter.

GULLMIDDAG: Robert Johansson (f.v.), Daniel-André Tande, Andreas Stjernen og Johann André Forfang nøt en god middag sammen med resten av landslaget på Hotel Oberstdorf søndag kveld. Foto: SINDRE MURTNES

– Jeg greier ikke å gjøre et like godt hopp. Jeg blir litt satt ut av situasjonen. Jeg klarte ikke å nyte det, fortsetter han.

Det klarte imidlertid lagkameratene som ventet på toppen av sletta. Sammen feiret de Norges andre strake laggull i skiflyging.

Forfang og Tande var regjerende mestere, mens Stjernen tok sitt første laggull.

Det var også Johanssons aller første mesterskapsmedalje.

– Det er utrolig stort. Dette er noe jeg drømt om lenge. Dette har vært en kjempeuke med fantastisk hopping. Det er utrolig godt å ta gull, sierStjernen til NRK.

– Beste laget i moderne tid

Johansson innrømmer at han ble preget av alvoret.

– Vi var favoritter i dag, og jeg skal innrømme jeg var på noe av mitt mest nervøse, men jeg syns det gikk veldig bra. Det er deilig å være en del av et norsk lag, sier Johansson.

OVERLEGNE: Robert Johansson jubler etter et av sine hopp under lagkonkurransen søndag. Foto: Michael Dalder / Reuters

VM-gullet sørget samtidig for at Norge tok sin sjette (!) strake lagseier i verdenscupen.

– Dette er imponerende. For et lag de norske hopperne er om dagen. Jeg kan ikke skjønne hvem som kan slå dem slik de hopper nå, sier NRK-ekspert Johan Remen Evensen.

Sportssjef Clas Brede Bråthen sier han stort sett har det «helt jævlig» under alle hopprenn, men søndag kveld koste han seg i Oberstdorf.

Bråthen bruker store ord for å beskrive dagens lag.

– Jeg tror det er det beste hopplaget vi noensinne har hatt. I hvert fall i moderne tider, sier Bråthen til NRK.

– Heldigvis har guttene bedre kontroll på nervene enn meg. Helt fantastisk. De er utrolig flinke. Dette betyr veldig mye. Det fører til økt interesse for hoppsporten, og vi håper det er flere gutter og jenter som vil prøve denne fantastiske idretten. Akkurat nå føles dette som en av de aller beste helgene jeg har vært med på i hoppsporten.

Tyskland skuffet

Det var på forhånd ventet at duellen skulle stå mellom Norge og Tyskland i Oberstdorf.

Andreas Wellinger (226 meter) tok også første stikk med 5,3 poeng ned til Robert Johansson (219,5 meter) i første omgang.

Så skulle duellen langt på vei bli avgjort:

Jubelbrølet fra rundt 20.000 tyskere gikk nemlig over i et sukk da både Stephan Leyhe og Markus Eisenbichler landet på 200 meter.

Dermed sørget Stjernen (231 meter) og Forfang (214 meter) for at avstanden ble på hele 45,1 poeng og 19,5 poeng ned til vertsnasjonen og Slovenia.

Tande (224 meter) rykket ytterligere fra i førsteomgang før han til slutt sikret laggullet.

Etter å ha dobbeltsjekket bindingen.