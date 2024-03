Norge hadde flere store sjanser og tok ledelsen hjemme mot EM-klare Tsjekkia, men Tsjekkia snudde kampen og vant 2–1 på Ullevaal stadion fredag kveld.

– Dette er omtrent det verste som kunne skje for Norge. Vi ledet, men klarte ikke å holde på ledelsen. Og vi kan takke oss selv, sa TV 2s ekspertkommentator Simen Stamsø Møller etter Tsjekkias 2-1-scoring.

På overtid fortsatte fotballeksperten, etter en norsk feilpasning:

– Man ser på kroppsspråket til tsjekkerne, i grell kontrast til de norske, at de er mye mer inspirert og vil dette mye mer. Akkurat nå er det igjen en trist utgave av Norge, sa Møller, og oppsummerte kampen som en «begredelig opplevelse» like etter.

Da dommeren blåste av kampen, ble de norske spillerne møtt av pipekonsert fra publikum. Det er første gang under Ståle Solbakkens regjeringstid på Ullevaal.

NRKs fotballekspert, Carl-Erik Torp, var heller ikke imponert.

– Veldig skuffende. En ting er scoringene vi får imot oss, men utviklingen av kampen har vært dårlig. Tsjekkia har tatt mer og mer over, Norge sprekker opp og strukturen er ikke like god. Og igjen slipper vi inn enkle mål, det var nesten scoring før frisparket ble lagd også, da var Tsjekkia på vei igjennom, sa Torp.

– Det er en grunn til at dette laget ikke går til mesterskap. Vi har spilt en god kamp, lekt oss i perioder og vært overlegne, men den defensive strukturen er for dårlig. Det blir igjen skjebnesvangert, sa Torp.

NEDTUR: Norge tapte hjemme mot Tsjekkia. Her innbytterne Kristian Thorstvedt (venstre) og Jørgen Strand Larsen (høyre). Foto: BILDBYRÅN

Bobb-magi til ingen nytte

Norge hadde overtaket fra start i fredagens kamp. Etter flere glimt av spennende nærteknikk tidligere i kampen, var det duket for Oscar Bobb-show etter 19 minutter.

20-åringen driblet seg lekkert forbi to tsjekkiske spillere, før han fra kort hold satte ballen elegant i mål.

– For en fotballspiller Oscar Bobb er, og kommer til å bli. Han er bare unggutten fortsatt, men hjelpe meg, de fremmøtte har fått valuta for pengene allerede. Han har noen herlige detaljer, han har så høy selvtillit og så god teknikk, sa Torp om 1-0-scoringen.

– Ren og skjær magi, sa TV 2s kommentator Øyvind Alsaker.

– Det er så lekkert gjort når han sniker seg mellom to forsvarsspillere og banker den nådeløst ned i nærmeste hjørne. Da får vi si at en ny landslagsstjerne for alvor er født, sa ekspertkommentator Møller.

SENDTE NORGE I LEDELSEN: Oscar Bobb scoret kampens første mål. Foto: NTB

Tsjekkisk utligning: – Brutalt

Den norske gleden skulle vise seg å bli kortvarig. Et drøyt kvarter senere utlignet midtstopper David Zima, da han sammen med to andre lagkamerater fikk gå opp mutters alene inne i Norges 16-meter.

Fra fem meter gjorde han ingen feil og headet inn utligningen.

– Fotball er brutalt. Dette er akilleshælen til Norge, og litt av grunnen til at vi ikke skal spille mesterskap til sommeren, er at forsvarsspillet er for ustabilt, sa Torp, og fortsatte:

– Det er faktisk tre tsjekkere som står helt alene på femmeteren og i kø for å plassere den i mål. Altfor enkelt, og dette er Solbakkens bekymring, hvorfor kommer disse baklengsmålene så enkelt.

Hos TV 2 trakk Møller frem at det bare var å «trekke en kølapp» for de tsjekkiske spillerne inne foran mål.

– Sånn kan det ikke se ut, sa han.

Kritisk til keeperspillet

I den andre omgangen hadde Norge en rekke store sjanser i åpningsminuttene. Blant annet fikk Erling Braut Haaland sjansen med en heading fra kort hold, men uten at han klarte å overliste den tsjekkiske keeperen.

Med et kvarter igjen av kampen ble også både Haaland og Bobb byttet ut.

– Det var ikke dagen til Erling Braut Haaland. Han har fått til veldig lite, sa Møller da stjernespissen ble byttet ut.

BOM: Erling Braut Haaland hadde flere sjanser, men fikk ikke ballen i mål mot Tsjekkia. Foto: NTB

Istedenfor var det Tsjekkia som fikk ballen i mål fem minutter før slutt, da Tsjekkia fikk et frispark fra drøyt 20 meter. Antonin Barak skrudde ballen fint rundt muren og bak Ørjan Håskjold Nyland.

– Litt kritikkverdig keeperspill. Det er høyt oppi hjørnet og hardt, men der skal Nyland være, det er i keeperhjørnet, sier Torp om 1-2-scoringen.

– Uansett om det er fint oppe i hjørnet, så skal Ørjan Nyland være der og ta den. Sikten kan være dekket, men han blir lokket litt over til den ene siden. Der skal han stå og der skal han ta ballen. Dessverre, sa Møller.

Kamper med en viss betydning

Det blir ikke noe EM i sommer for Norge. Mens nasjoner som Island, Finland og Estland spilte EM-kvalifiseringskamper torsdag, er håpet ute for det norske laget.

Dermed er det VM i 2026 som igjen blir det neste store målet for Ståle Solbakken og co. I den sammenhengen har også samlingens kamper mot Tsjekkia og Slovakia en viss betydning.

Norge er for øyeblikket nummer 46 på Fifa-rankingen, med både Tsjekkia (nummer 40) og Slovakia (nummer 48) like rundt seg.

For øyeblikket er Norge med det nummer 24 (23 hvis man trekker fra Russland) av de europeiske lagene, en plassering Norge må holde for å bli blant de tolv lagene som blir seedet på nivå to i VM-kvalifiseringen.

PS! Tidligere denne uken ble de nye norske landslagsdraktene presentert. Fredag spilte de i de nye bortedraktene ettersom de nye hjemmedraktene ikke hadde kommet frem i tide.