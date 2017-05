Norge overkjørt av Sveits i VM

– Vi prater om å være sterke i duellspillet, men i dag ser vi litt svakere ut enn Sveits og det er derfor vi taper, sier Patrick Thoresen til NRK.

– Jeg synes vi taper litt mange nærkamper der ute.

Etter 0-3-tapet for Sveits søndag blir det høyst trolig en kamp for å unngå nedrykk fra A-gruppa som blir hovedmålet for Norge i ishockey-VM.

Kampen mot Sveits ble betegnet som en nøkkelkamp med tanke på en eventuell plass i kvartfinalen, og med tap blir den veien atskillig tyngre.

Thoresen har likevel ikke mistet håpet om kvartfinale.

– Det blir jo spennende når alle slår alle. Kvartfinaleplassen er ikke borte for oss, det er mange viktige kamper igjen. Nå gjelder det å ha fokus på neste kamp, sier han.

– Det er gode sjanser og gode skudd, men det er små marginer.

Hang ikke med

Norge hang imidlertid ikke med i svingene i søndagens kamp, og det var fortjent da Sveits tok ledelsen ved Reto Schäppi etter 32.04 spilte minutter.

Norges målvakt Henrik Haukeland var uten mulighet da Schappi fikk sjansen på bakre stolpe.

Knappe to minutter etter det første baklengsmålet kom mål nummer to. Sveits kombinerte raskt, og det norske forsvaret hadde ikke tempoet inne da Cody Almond sørget for at det ble 2-0.

Skapte lite

Norge skapte lite foran den sveitsiske målmannen, og Patrick Thoresen var nærmest scoring for Norge etter fem minutters spill av perioden.

Da Sveits la på til 3-0 i overtall midtveis i 3. periode var det over. Stortalentet Pius Suter scoret da Martin Røymark satt i utvisningsboksen.

Neste motstander for Norge er Slovenia.

– Vi var rett og slett ikke gode nok i dag. Det er frustrerende nok for å si det sånn, sier landslagssjef Petter Thoresen til Eurosport.

– Vi scorer ikke mål. Det var litt mer positivt i tredje periode enn i andre, men når vi ikke scorer i overtall blir det vondt.

Tidligere søndag kom VMs hittil største overraskelse da Frankrike vant hele 5-1 over Finland.