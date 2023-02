– Det er synd. Vi ga det et forsøk hele gjengen, og mer kunne vi ikke få i dag, sier Johannes Thingnes Bø etter sølvet.

På lag sammen med Vetle Sjåstad Christiansen, Tarjei Bø og Sturla Holm Lægreid kunne man nesten skrive ut gullet på forhånd.

Men slik ble det på ingen måte ikke.

– Jeg er overrasket. Dette er en skrell, sier NRK-ekspert Synnøve Solemdal.

IKKE HELT FORNØYD: Johannes Thingnes Bø etter VM-sølv. Her sammen med Velte Sjåstad Christiansen, Tarjei Bø og Sturla Holm Lægreid. JUBEL: Frankrike med Fabien Claude, Antonin Guigonnat, Emilien Jacquelin og ankermann Quentin Fillon-Maillet kunne feire VM-gull.

Dermed ble drømmen om å ta syv av syv VM-gull knust. Det i svært utfordrende vindforhold i Oberhof.

– Når tenkte du at det ikke gikk?, spør NRK Thingnes Bø.

– Det var da jeg runda svingen og jeg hørte fem kjappe «ja, ja ja» fra publikum. Da mista jeg motivasjonen, sier stryningen.

VM-kongen ble sendt ut som ankermann og måtte ta igjen et stort forsprang etter Christiansen, Bø og Lægreids løp.

– Det var ikke så mye å lure på. Jeg måtte prøve å ta igjen hele veien, for man går for gull på en måte, sier Thingnes Bø.

– Min livs kamp

Christiansen var først ut for Norge og bommet to ganger på sin første skyting. Det betydde 20. plass og 22,5 sekunder bak ledende Tyskland.

Christiansen tok igjen hele forspranget til andre skyting, men hadde da kanskje brukt litt mye krefter. For på andre skyting ventet to nye bom, og Norge måtte bruke to nye ekstraskudd. Da Tarjei Bø vekslet med Christiansen var Norge hele 59,2 sekunder bak ledende Frankrike.

– Det var min livs kamp. Det var knallhardt. Når man først har begynt å kjempe og begynt å bruke tid så må man fortsette å gjøre det og helst unngå strafferunden. Det gikk mye tid det merket jeg, men jeg er glad jeg klarte å få de ned til slutt, sier Christiansen.

Vetle Sjåstad Christiansen brukte god tid på andre skyting

Bø startet sin opphenting med fem blinker rett ned på sin liggende skyting, men på andre skyting blåste vinden kraftig opp i Oberhof. Stryningen ble stående lenge for å få kontroll på børsa si i den kraftige vinden. Så kom det en bom på første, tredje og femte skyting.

På ekstraskuddene bommet Bø igjen, og måtte ut i strafferunde. Da Sturla Holm Lægreid skulle ut var de over minuttet bak Tsjekkia og Frankrike i front.

– Det er nok halvveis-smil på hele gjengen her. Men vi setter nok pris på disse medaljene når vi får det litt på avstand. Men klart, vi var favoritter og vi hadde lyst til å klare det, sier Tarjei Bø.

Strafferund på Tarjei Bø

– Kjipt

For mens Norge slet var det franske laget i superform. Emilien Jacquelin viste gammel storhet da han leverte en lynrask serie på 22,5 sekunder og skjøt fullt hus. Sturla Holm Lægreid svarte med like mange treff på sin første skyting, men Norge var fortsatt 1,02 minutter bak Frankrike etter 19,2 kilometer.

Men da Jacquelin bommet fire ganger på sin stående skyting og måtte ut i strafferunde, åpnet muligheten seg for Lægreid. Han skjøt ned to blinker, før vinden blåste kraftig opp. Da bommet Lægreid på fire skudd, og måtte ut i strafferunde.

– Der tror jeg gullsjansen gikk, sa Ola Lunde.

Strafferunde på Lægreid

– Det å bruke 20 sekunder på å få ned blinker, da kunne man like greit gått strafferunden. Det er tida fra start til slutt som teller, og jeg endte med strafferunde som er kjipt, men jeg tok inn 20 sekunder på etappen min, så jeg er fornøyd med den vurderingen, det kunne gått mye verre, sier Lægreid.

Bæringen leverte en heroisk innsats på sin vei til veksling med VM-kongen Johannes Thingnes Bø. 49,5 sekunder bak ble Thingnes Bø sluppet ut, og han hadde bare sitt sjette VM-gull i tankene.

– Men det henger i en veldig tynn tråd, sa Stabrun Smith.

Og da Thingnes Bø bommet tre ganger og måtte bruke alle ekstraskudd på sin første skyting var tråden enda tynnere.

Johannes Thingnes Bø må bruke alle ekstraskuddene

– Jeg tror vinden løya bitte litt på slutten der, det var litt lettere på ekstraskuddene. Men det var skikkelig synd for stafetten, for vi begynte å nærme oss litt, sier mannen med fem VM-gull i bagasjen.

Både Thingnes Bø og Quentin Fillon Maillet skjøt fulle hus på siste skyting, men det ble for langt for VM-kongen å ta igjen et forsprang på 32,9 sekunder.

– Jeg skjønte han hadde gode forhold. Da gikk jeg inn i moduset om at det kanskje var litt lite vind nå, og da plaffa jeg dem ned selv. Da var det vi som var litt heldige med vinden.

Men den store drømmen om å ta alle gullene i VM ble med en drøm.