– Jeg synes at vi spiller en fantastisk 1. omgang, så i det store og det hele er jeg fornøyd med kampen, sier landslagssjef Martin Sjögren, som tok sin første seier siden april da Nord-Irland ble slått 4-1 før helgen.

– I 1. omgang var det veldig gøy å spille, men det er typisk at de går veldig høyt i 2. omgang. Det er kjipt, men det er greit, for da vet vi i hvert fall at vi har noe å jobbe med frem mot Nederland, sier Caroline Graham Hansen til NRK.

Norge fikk en drømmestart allerede etter tre minutter.

Lisa-Marie Utland startet målfesten nesten umiddelbart da hun klemte til med høyrefoten. Kun fem minutter senere fortsatte moroa i Sarpsborg.

Denne gangen var det Elise Thorsnes som ble spilt gjennom. Alene med keeper gjorde Avaldsnes-spilleren ingen feil.

Og Norge bare fortsatte å leke med Slovakia, som knapt hadde noe som lignet en målsjanse i kampens første 45 minutter.

Etter 20 minutters spill var det Guro Reitens tur å tegne seg på scoringslisten etter et innlegg fra Kristine Minde.

Målene rant inn

Etter dette var det som om det slovakiske laget fullstendig ga opp all motstand. Før halvtimen var spilt var det 4-0 til Norge. Norges fjerde mål ble ekspedert av Caroline Graham Hansen, som arrogant lobbet ballen over keeper.

Både 5-0 og 6-0 kom på straffe.

Caroline Graham Hansen ble først felt innenfor 16-meteren. En sikker Maren Mjelde tok Norges straffespark.

Og så like før pause kunne Graham Hansen øke til 6-0 etter at Utland ble felt etter særs klønete forsvarsspill av Slovakia.

– Norges spisser har vist en råskap og sult, noe vi har etterlyst tidligere. Det er fantastisk å se på, sa NRKs ekspertkommentator Lise Klaveness i pausen.

Mer Slovakia etter pause

2. omgang begynte imidlertid med et svært unødvendig baklengsmål.

De norske jentene lot Slovakia komme mer med i kampen etter pausen og etter 53 minutter kunne Klaudia Fabová redusere etter slapt forsvarsspill av Norge.

– Det er ikke samme rytme i angrepsspillet nå, mente Klaveness.

– Det er helt vilt hvordan en kamp kan endres over en pause, kommenterte hun.

De norske spillerne fant ikke tilbake til det gode spillet som de viste i 1. omgang og 2. omgang endte uten norske scoringer.

Nederland neste

Norge står nå med full poengpott i VM-kvalifiseringen etter to spilte kamper.

Neste kamp er imidlertid mot EM-vinner Nederland. Da får man antagelig svar på om Norge har hevet seg etter mesterskapet i sommer.

– Det blir veldig spennende å spille mot Nederland, med utsolgt stadion, sier kaptein Maren Mjelde.

– Vi har vært revansjelystne helt siden EM, forteller hun.