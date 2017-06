NORGE-LITAUEN 30-20 (15-10)

De norske håndballherrene gjorde et strålende VM i januar, der de tok seg helt til finale. Derfor var det ventet at de også skulle kvalifisere seg til EM-sluttspillet i kroatia i 2018.

Og etter en nervepirrende kvalifisering, sikret Norge EM-billetten med seier 30-20 over Litauen i den siste kampen i Oslo spektrum lørdag kveld.

Dermed får de en mulighet til å rette opp finaletapet mot Frankrike fra VM. Sølvguttene kan bli gullgutter.

Målvakt med selvtillit

Norge åpnet lørdagens kamp nervøst og kom under fra start. Men så fikk keeper Torbjørn Bergerud grep på Litauens avslutninger, og fra midten av første omgang var Norge det klart beste laget.

– Jeg føler meg først trygg når det er fem minutter igjen. Vi står godt i forsvar, jeg får mange enkle redninger, sier keeperhelten beskjeden i TVNorges studio etter kampen.

Han bekrefter imidlertid at han føler seg mye tryggere nå enn for et år siden.

– Selvtilliten har kommet som en liten boost etter mesterskapet i januar, og selvtillit er avgjørende i all idrett, sier Bergerud.

LIKER PRESS: Bjarte Myrhol trives på et lag som er så godt at det forventes seirer og medaljekamp. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Står fantastisk

– Jeg synes vi er bedre enn Litauen fra start til slutt, og at vi fortjener å være i mesterskap så gode som vi er nå, sier veteranen Bjarte Myrhol til NRK.

– I dag er vi på alle mann, Torbjørn står fantastisk bak der og vi får løpt inn mange enkle mål. En god kontringskamp, sier han.

Han erkjenner at alt annet enn seier hadde vært brutalt.

– Fallhøyden var kjempestor i dag. Men jeg tar heller den utfordringa. Det er mye morsommere å være favoritter, sier Myrhol, som også plasserer Norge i favorittgruppa i EM.

– Hører til i toppen

– Nå har vi vist i to mesterskap at vi hører til i toppen når det klaffer. Det ar artig å stå her nå og si at vi vil kjempe om en semifinaleplass, sier Myrhol.

I andre omgang viste Sander Sagosen hva som bor i ham, med flere strålende scoringer. Sagosen ble norsk toppscorer med fem mål.

EM spilles i perioden 12.-28. januar i 2018.