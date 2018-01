Berge oppsummerer EM: – Vi taper kampene på rutine

Landslagstreneren møtte NRK dagen etter at semifinaledrømmen ble knust.

– Det er en tomhetsfølelse. Vi satt hele laget samlet etter kampen, og det var ingen som ønsket å dra hjem. Den Frankrike-kampen ble tung å ha i bagasjen. Hadde vi tatt poeng der, hadde det vært semifinale på oss.

– Hvordan oppsummerer du mesterskapet?

– Jeg synes vi er mer uforutsigbare nå, enn vi har vært tidligere. Det er mer kreativitet, og det er bra angrepsspill. Hele defensiven har vært litt trøblete underveis, når det gjelder redninger og treffpunkt på spillere. Vi har en utvikling å jobbe med der. Vi taper kampene litt på rutine, erkjenner landslagstreneren.

– Det har vært et blandet mesterskap

Berge innrømmer at det var vondt å se Frankrike slå Kroatia. Norge måtte vinne med fem mål mot Sverige, noe som ble for tøft. I tillegg ville Norge vært avhengig av at Frankrike vant mot Kroatia.

– Det var vel den tøffeste oppgaven vi stod ovenfor. Vi var nærme. Det har vært et blandet mesterskap. Vi har ikke nådd målsettingene våre og vi er selvfølgelig skuffet, sier Berge.

Nå skal Berge hjem og bruke tid både på å evaluere sin egen innsats og finne ut hvilke perioder de taper de viktige kampene.

– Når du taper håndballkamper er det selvfølgelig ting man kunne gjort annerledes. Vi har en klar og tydelig filosofi på hvordan vi ønsker å spille. Det handler mye om å ha stabilitet.

– Tenker man på de små detaljene?

– Ja, helt klart. I de viktige kampene har vi ofte føring. Vi leder 27–24 mot Frankrike, hva skjer i den perioden? Vi leder 9–6 mot Sverige, hva skjer i den perioden? Vi mangler litt rutine for å ta det siste steget helt opp.

SKUFFET: Til tross for at Norge vant kampen mot Sverige onsdag, holdt det ikke til semifinaleplass i EM. Bildet: Christian Berge og assistenttrener Børge Lund. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Kvalifisering til VM 2019

Neste mesterskap er VM i Danmark og Tyskland i 2019, men først må Norge kvalifisere seg i juni. Motstanderen trekkes allerde på lørdag, og Norge er seedet i gruppe 1.

– Det er en del gode lag som er i gruppe to (Ungarn, Russland, Portugal, Bosnia, Romania Østerrike og Nederland). Så det blir en spennende trekning på lørdag, sier Berge.

– Hvor viktig blir det å komme seg til VM og fortsette utviklingen?

– Det er veldig viktig. Vi skal være med i hvert eneste mesterskap. Vi er et ungt lag og vi er i utvikling. Det er situasjoner underveis i kamper som vi må bli bedre i. Det skal vi jobbe steinhardt med, men da må vi være med i mesterskap, konstaterer Berge.