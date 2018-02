Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Bonsaksen ble matchvinner med 2-1-scoringen tre minutter ut i overtiden. Etter kampen sendte han en stor takk til Norges keeper. For Bonsaksen kunne fort ha vært den store synderen da han ble sendt i utvisningsboksen utvist elleve sekunder før slutt.

Han ble dømt for interference, og sørget for at Norge startet overtiden med snaue to minutter i undertall.

– Det var ikke en bra følelse. Jeg har aldri vært så nervøs som jeg var da. Jeg tenkte at jeg kunne ødelagt for laget, og det store målet vårt. Så jeg er så glad for at Haugen sto på hodet i det undertallet, og at gutta ofret seg, tekket skudd og drepte det undertallet, sier «Bonsa» til NRK.

Men han kom seg ut av fryseboksen, og sikret norsk seier tre minutter ut i overtallet. Etter et par hete dueller foran det slovenske målet gled pucken ut i slottet. Der var Bonsaksen helt fri, og han sendte Norge til kvartfinale.

Norges første seier

Det er Norges første seier i mesterskapet. I gruppespillet ble det tre strake tap. Først mot Sverige og Finland, før Tyskland ble for sterke i siste gruppespillkamp.

Det startet ikke veldig bra for de norske herrene i Gangneung tirsdag. Jan Orbas sendte Slovenia i føringen etter seks minutter av kampen, etter et massivt slovensk press. De kunne fort ha ledet med både to, tre og fire scoringer, men Lars Haugen sto meget godt bakerst hos Norge.

– Det er veldig deilig endelig å få en seier i OL. Det har vært en tøff start der vi ikke har vært helt fornøyde. Det er magisk å se, av alle, nummer 47 (Bonsaksen) avgjøre det i dag, sier Haugen til NRK.

SPRELLEMANN: Her gjør Lars Haugen en vanvittig trippelredning. Han har nettopp reddet Jan Mursaks avslutning, får han plukker de to neste returene. Foto: Brendan Smialowski / AFP

Møter OUR

I tredje periode leverte Norge også i andre enden. Tommy Kristiansen satte 1–1 etter en strålende pasning fra Martin Røymark. Det sørget for forlengning, der «Bonsa» avgjorde for Norge.

Nå venter OUR (Olympiske utøvere fra Russland) i kvartfinalen.

– Det er feige lag, sier landslagstrener Petter Thoresen.

– De er meget gode. Vi skal være klare, så får vi se hvor mye vi klarer å ødelegge for dem. Det tar på å spille så mye som vi gjør nå, sier Thoresen.