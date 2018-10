Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– De kom for å prøve å skade, og jeg liker ikke å spille fotball på den måten, sier King til NRK etter kampen.

Da dommeren blåste for full tid hadde King pådratt motstanderen fire gule kort. Til slutt tok frustrasjonen over hos King.

– Jeg kan ikke huske sist jeg spilte en fotballkamp og ble lagt så mye i bakken, forteller han.

Landslagssjef Lars Lagerbäck tror ikke Bulgaria la opp en plan for å ta ut King.

– Nei, det tror jeg ikke. De ble litt frustrert over at vi spilte så bra. Jeg tror ikke de legger opp en plan for å skade en spiller, sier sjefen.

Men det var ikke bare ved taklingene King stod i sentrum. Med åtte minutter igjen av oppgjøret fikk han tidenes sjanse til å punktere kampen, men bommet.

– Når jeg bommer på den så kan dere disse meg. Det er den verste bommen i karrieren min. Litt trist at den kommer på Ullevaal også. Vi trengte det målet der, sier King, og sikter til at kun målforskjell skiller Norge og Bulgaria i toppen av gruppa,

– Beste vi har sett på årevis

King forteller at meldingene tikket inn etter den enorme missen.

– Jeg har fått noen meldinger av gutta, og ble mobba litt av Tarik og Omar i garderoben, forteller han.

Mohamed Elyounoussi vil ikke la kompisen glemme bommen med det første.

– Nå som vi har vunnet skal han få høre det. Jeg så den i mål, men den kom kanskje litt for fort på han. Men han skal få høre det, sier en smilende Elyounoussi.

Men til tross for bommen ble det norsk seier.

Norge feide over Bulgaria, og spesielt i første omgang skapte de flere store sjanser. Men fotballandslaget klarte ikke å omsette mer enn en av dem til mål.

Omgangen fikk likevel ekspertene til å trekke frem superlativene.

– Dette er det beste vi har sett av Norge siden vi slo Kroatia 2–0 (i 2015). Jeg er imponert over det her, sa VGs landslagskommentator Knut Espen Svegaarden til NRK i pausen.

– Beste omgangen jeg har spilt

Med seieren har Lars Lagerbäcks Norge bygd opp noe som ligner på et fort på Ullevaal stadion. Landslaget har ikke tapt på hjemmebane siden høsten 2016, da mot stormakten Tyskland.

Joshua King mener første omgang var den sterkeste som er spilt siden han kom opp på A-landslaget.

– Det er nok den beste omgangen jeg har spilt med flagget på brystet. Jeg synes vi kontrollerte kampen. Vi leder gruppen, og det er opp til oss. Det ligger i våre hender, slår King fast.

Etter et enormt press fikk Norge sin scoring halvveis ut i første omgang. Elabdellaoui kom seg rundt på kanten igjen, men denne gangen bommet han ikke på pasningen. På bakerste stang fant han Elyounoussi, som enkelt kunne sette ballen i mål fra to meter.

Norge og Bulgaria ligger nå likt på både poeng og innbyrdes oppgjør. Begge har to kamper igjen, og hvis de ender likt på antall poeng vil det være målforskjellen som skiller dem i kampen om opprykk til neste nivå i nasjonsligaen.

Og akkurat der har Norge en fordel for øyeblikket.