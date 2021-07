Tyskland - Norge: 28-23

De norske spillerne så knust ut der de satt på benken etter et fullt fortjent 28-23-tap for tyskerne fredag ettermiddag norsk tid.

NRKs team på plass i hallen mente det så ut som rene begravelsesstemningen i det norske laget, som nesten ikke vekslet et ord med hverandre etter kampslutt. De tittet istedet med tomme blikk ut i hallen.

– Må vise at vi ikke er et guttelag, men mannfolk

Slik var det også i pressesonen. Én etter én kom norske profiler til intervju. Alle med en knalltøff dom over det norske sjansesløseriet. Norge scoret bare 23 ganger på 46 skudd, med andre ord en uttelling på 50 prosent.

Sander Sagosen ble god passet på av de tyske spillerne. Foto: Susana Vera / Reuters

– Det er en stor skuffelse nå. Vi fremstår tamt i dag og uttellingsprosenten er for dårlig over hele linja. Vi må vise at vi er mannfolk utpå der og «steppe» opp og slutte å snakke om at vi skal få ballen i mål, men få den i mål, innleder Sander Sagosen, Norges største stjerne, overfor NRK.

Konfrontert med at han selv var blant dem som bommet mest, med syv mål på hele 15 forsøk, svarer Sagosen slik:

– Det for dårlig, jeg skal høyere uttellingsprosent som alle andre. Vi må se oss selv i speilet og vite hva vi er her for å gjøre. Det er ikke godt nok det vi har prestert så langt. Da taper vi for Tyskland, men det er ikke noen krise. Vi har alt i egne hender for å være med å spille om det. Men vi må vise at vi ikke er et guttelag, men mannfolk, sier trønderen.

Nervepirrende søndag

Ikke rart skuffelsen var enorm i det norske laget. Seier og to poeng hadde garantert Norge en plass i OL-kvartfinalen. Nå blir det istedet spennende søndag. Da møter Norge ubeseirede Frankrike i den siste gruppespillskampen.

Norge som står med fire poeng så langt og sikrer avansement til utslagsrundene med uavgjort eller seier.

Men dersom det blir tap blir det langt mer innviklet, forteller NRK-kommentator Patrick Rowlands.

Brasil står med to poeng i gruppe A og møter Tyskland som har fire poeng. Hvis det ender uavgjort eller med tysk seier, så er Norge videre uavhengig om det blir tap mot Frankrike.

Dersom Brasil vinner blir det en innbyrdes tabell mellom brasilianerne, Tyskland og Norge som alle da vil stå med fire poeng. Dersom Brasil vinner, vil alt handle om målforskjell.

Kort fortalt vil Norge bli nummer fem i gruppen og være ute dersom Brasil vinner med to eller syv mål.

– Et annet interessant aspekt å ta med er at Norge kommer til å møte Danmark, Sverige eller Egypt hvis de går videre. Mest sannsynlig blir det regjerende olympisk mester i Danmark. Da blir det tøft, sier Rowlands.

NRK-DUO: Kommentator Patrick Rowlands og ekspert Håvard Tvedten. Foto: Vidar Ruud / NTB

– For lite fokus

Landslagssjef Christian Berge var i likhet med spillerne svært lite fornøyd med at laget hans startet i det han kalte «sirup»-tempo.

Tyskerne førte kampen, Norge slet umiddelbart med uttellingen og ble jagende fra begynnelsen av. Til pause var stillingen 14-11 til de sortkledde. NRK-ekspert Håvard Tvedten var særdeles lite imponert over forestillingen.

– Det var litt som om vi hadde glemt å fylle riktig bensin på tanken. Vi starter egentlig tvilende, jeg synes vi kommer til OK sjanser, men brenner for mye. Det er for lite tempo, for lite fokus, og vi ble tatt på senga av et tysk mannskap som kommer i 120 med rakettbensin på tanken.

– Vi har brent altfor mye. Sagosen har brent for mye, vi har brent for mye fra strekposisjon og vi er for ukonsentrerte. Det er rett og slett ikke godt nok, vurderte Tvedten.

Forsøkte sluttspurt forgjeves

Andre omgang ble noe bedre. De norske spillerne kom til flere avslutninger og angrepsspillet satt bedre, men tyskerne holdt på ledelsen. Mens marginene ofte ikke var på Norges side.

Etter hvert ble det norske laget stadig mer frustrert mens tyskerne økte ledelsen. Halvveis i omgangen ledet Tyskland 21-17.

Norge forsøkte å kaste frustrasjonen av seg i et siste desperat opphentingsforsøk. Men da tyskerne rykket fra på tampen gikk den berømte lufta ut av den norske ballongen.

– Skal bruke denne kvelden på å være skuffet

Landslagssjef Christian Berge sier til NRK at han er frustrert etter kampen, først og fremst fordi laget ikke traff på det nivået de ønsker å være på.

Han trekker frem Magnus Abelvik Rød på en ellers helsvart norsk offensiv dag, men måtte medgi at kollektivet ikke gikk den riktige veien.

På spørsmål om han burde gjort noe annerledes, svarer Berge slik:

– Helt sikkert, vi vant ikke kampen. Så jeg skulle helt sikkert gjort noe annerledes.

Han ville sent fredag kveld Tokyo-tid ikke tenke på den siste avgjørende kampen mot Frankrike om bare to dager.

– Nå skal jeg bruke denne kvelden på å være skuffet. Så skal jeg ta og riste det av meg i løpet av kvelden. Men jeg tenker ikke de tankene (den avgjørende kampen mot Frankrike), men hvordan vi skal komme oss dit vi ønsker å være, sier Berge.