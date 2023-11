Hvor gode er Norge, egentlig?

– Vi skal klare det med Haaland og Ødegaard.

– Nei! Vi er ikke bedre.

Norge sliter igjen. Selv med seier mot Skottland søndag trenger laget hjelp fra andre nasjoner for å gå direkte til EM. Sist Norge lyktes i en kvalik, var til EM i 2000, og i oktober minnet Tommy Andersen på X/Twitter om de andre landene i Europa med samme tørke.

Klikk listen nedenfor – om du tør.

Land i Europa som ikke har nådd EM eller VM siden 2000 (etter UEFAs rangering per 14. november 2023) Ekspander/minimer faktaboks 18. Israel 22. Kypros 29. Aserbajdsjan 30. Moldova 32. Kosovo 33. Kazakhstan 36. Armenia 38. Færøyene 39. Liechtenstein 43. Luxembourg 44. Litauen 45. Malta 46. Georgia 48. Estland 49. Hviterussland 51. Andorra 52. Montenegro 54. Gibraltar 55. San Marino …. 15. Norge Kilde: Uefa

Ute i verden klør folk seg i hodet. Erling Haaland herjer for Manchester City, mens Martin Ødegaard fører Arsenal mot toppen. Begge er med når Norge taper hjemme mot Skottland. Selv ikke med to verdensstjerner fikser Norge biffen.

Skulle det ikke være annerledes denne gangen?

NRK har pratet med tre analytiske hoder – fra Norge, England og Tyskland – om hva som har skjedd med landslaget. De vurderer den taktiske balansen, spillestilen og Solbakkens evner.

Og ikke minst: Hvor gode disse spillerne egentlig er.

Helt middels

– Norge har en stall som rett og slett skal kvalifisere seg til EM i 2024.

Det skrev Bastian Schmitz på X/Twitter da Norge hadde tapt mot Spania på Ullevaal i september. Han er ansvarlig for de norske ligaene hos den kjente nettsiden Transfermarkt, og har fulgt norsk fotball i 20 år.

Schmitz mener landslaget var oppskrytt fra 2008 til 2018.

– De hadde to-tre spillere fra Premier League som fikk for mye oppmerksomhet fra den norske pressen. De spilte på lag som Blackburn, Fulham og Norwich. Det står respekt av det, men det er ikke så lovende på høyt internasjonalt nivå, sier Schmitz til NRK.

– Dagens landslag er ikke sammenlignbart. Spillere som hadde vært stjerner i 2010, havner nå i skyggen av Haaland og Ødegaard.

GOD NOK STALL: Her feirer Haaland 1-0-målet under EM-kvalifiseringskampen mot Georgia på Ullevaal stadion.

Schmitz får støtte fra Ben Wells, en engelskmann som i flere år analyserte Norges to øverste divisjoner samt landslaget for Football Radar, et selskap som samler statistikk.

– Jeg tror definitivt laget underpresterer nå, sier Wells.

Men Frode Lia, som er fotballtrener samt journalist i Fotball.tv og podkasten Chivadze, mener at Norge fortsatt har store mangler.

– Selv om vi har to av verdens beste spillere, så er svakhetene våre så store, og så enkle å gjennomskue, at vi ikke er mer enn et helt middels landslag, sier Lia.

Lia analyserer Norge med tanke på hvordan moderne fotball er blitt, altså raskere, sterkere og mer grundig analysert. I dag, sier han, blir man i større grad målt på den største svakheten, og ikke den største styrken.

STORE MANGLER: Frode Lia mener det er store svakheter i det norske landslaget. UNDERPRESTERER: Ben Wells mener Norge har underprestert ut ifra forutsetningene.

– Før kunne et landslag bli drevet av én spiller, som Sverige med Zlatan på 2000-tallet. Men siden fotball i dag analyseres så grundig, og det taktiske er kommet så langt, så vet du at dine motstandere vil utnytte dine svakheter for alt de er verdt.

– De svakhetene er vanskeligere å kamuflere. Og i den konteksten er Norge et helt medium landslag, i hvert fall kvaliken sett under ett.

– Så du er ikke overrasket over at Norge sliter med å nå EM?

– Nei.

– Store hull

Hvor gode er de norske spillerne? NRK har prøvd å finne svar.

Norge er ifølge Transfermarkt nummer 11 på listen over de mest verdifulle landslagene i verden. Men det skyldes i stor grad Haaland og Ødegaard, og Schmitz sier at verdiene favoriserer yngre spillere, som har flere år igjen og kan selges videre.

En bedre måte er å måle nivået på spillernes klubber.

SPILLER FOR STORE KLUBBER: Mange av de norske landslagsspillerne spiller for store utenlandske lag med høy ranking. Norges Sander Berge (til venstre) spiller for Premier League-klubben Burnley og Leo Skiri Østigård vant italienske Serie A med Napoli forrige sesong.

Nettsiden FiveThirtyEight, som er mest kjent for å spå amerikanske presidentvalg, har en global rangering over de beste klubbene i verden. Hver klubb får en karakter mellom 0 (dårligst) og 100 (best). Listen er ikke perfekt – den ble sist oppdatert 13. juni – men den kan gi en indikasjon på spillernes nivå.

NRK har sett på klubbene til de 11 spillerne med flest minutter på banen i EM-kvaliken. Om vi setter laget opp mot Skottland, den store rivalen i kampen om andreplassen bak Spania, er Norge bedre?

Resultatene blir som følger:

Lagene til de norske spillerne får i snitt en karakter på 71,2.

Hos Skottland er snittet 66,5.

Altså spiller det norske laget på et høyere nivå enn det skotske.

Oversikt over klubbene til norske og skotske landslagsspillere Ekspander/minimer faktaboks Norge: Ørjan Nyland – Sevilla (68,9)

Julian Ryerson – Dortmund (82,9)

Stefan Strandberg – Vålerenga (34,7)

Leo Østigård – Napoli (83,2)

Birger Meling – København (58)

Patrick Berg – Bodø/Glimt (63)

Fredrik Aursnes – Benfica (80)

Sander Berge – Burnley (62,9)

Martin Ødegaard – Arsenal (83,9)

Alexander Sørloth – Villarreal (73,3)

Erling Haaland – Manchester City (92) Snitt: 71,2 Skottland: Angus Gunn – Norwich (45,5)

Aaron Hickey – Brentford (77,1)

Ryan Porteous – Watford (73,3)

Jack Hendry – Cremonese (47,6)*

Kieran Tierney – Real Sociedad (77,1)

Andy Robertson – Liverpool (83,9)

Scott McTominay – Manchester United (79,1)

Callum McGregor – Celtic (74,7)

Ryan Christie – Bournemouth (59,6)

John McGinn – Aston Villa (79,3)

Lyndon Dykes – Queens Park Rangers (34,2) Snitt: 66,5 *Hendry spiller for Al-Ettifaq, men Saudi Pro League er ikke med på rankingen. Hans klubb i 2022–23 var Cremonese, som rykket ned fra øverste nivå i Italia. Kilde: FiveThirthyEight

Men: Det er store variasjoner bak snittene. I forsvar har Norge både Stefan Strandberg og Birger Meling, som spiller for henholdsvis Vålerenga (34,7) og København (58).

I Skottland spiller fire av fem forsvarere for lag som ligger over 70.

Og mens man kan si at København nylig slo Manchester United, så er nivået på de skandinaviske ligaene et godt stykke unna eliten i Europa.

Skottenes midtbane scorer litt høyere enn den til Norge. Det svakeste leddet er spissen Lyndon Dykes, men totalt er skottenes talent jevnere fordelt.

– Det er ikke sånn at vi har, i internasjonal målestokk, stjerner i alle ledd. Midtbaneankeret vårt er en stor svakhet. Det er fortsatt store hull i det landslaget, sier Lia.

Noen av Norges spillere har også spilt lite for sine lag gjennom kvaliken.

– De er de beste vi har, så det er ikke en feil å bruke dem. Men kvaliteten synker drastisk, sier Lia.

Han drar en parallell til Danmark, som nådde semifinalen i EM i 2021, og er klare for et nytt mesterskap. Lia sier at Norges stjerner er klart bedre enn de til Danmark.

– Men de dårligste spillerne til Danmark er betraktelig bedre enn de dårligste spillerne til Norge, sier Lia.

Ser vi på rangeringen til FiveThirtyEight, får Danmark et snitt på 72,4.

Men de har bare to spillere fra lag under 70.

Norge har fem.

Oversikt over klubbene til de danske landslagsspillerne Ekspander/minimer faktaboks Danmark: Kasper Schmeichel – Anderlecht (52,3)

Joakim Mæhle – Wolfsburg (70,9)

Andreas Christensen – Barcelona (86,4)

Simon Kjær – AC Milan (73,3)

Joachim Andersen – Crystal Palace (73,5)

Andreas Skov Olsen – Club Brugge (61,2)

Pierre-Emile Højbjerg – Tottenham (72,1)

Christian Nørgaard – Brentford (77,1)

Christian Eriksen – Manchester United (79,1)

Jonas Wind – Wolfsburg (70,9)

Rasmus Højlund – Manchester United (79,1) Snitt: 72,4 Kilde: FiveThirtyEight

– Galskap

Schmitz er på én måte enig med Lia. Han aksepterer at et lag med 11 jevngode spillere er bedre enn et lag som må stole på fire stjerner.

– Men det trenger ikke være så problematisk, sier han.

– Det er verdens mest normale ting at landslag er ubalanserte og bruker spillere ute av posisjon. Selv Tyskland vant VM i 2014 med en stopper på venstreback (Benedikt Höwedes), fordi et land med 80 millioner innbyggere ikke kunne finne et bedre alternativ.

Schmitz minner om at land som Finland, Nord-Irland og Nord-Makedonia , har hatt lignende problemer i løpet av de siste 20 årene – og det uten stjerner som Haaland og Ødegaard.

– Men de har kvalifisert seg. Og Norge har ikke.

Så hva gjør Norge feil?

BØR ENDRE FOKUS?: Schmitz mener landslagssjef Ståle Solbakken bør fokusere på den bakre fireren korrelasjon.

Schmitz retter fingeren mot Solbakken. Han mener det er lettere å øve på defensiv samhandling enn å kompensere for mangel på teknikk og kreativitet. Dribleferdigheter og geniale pasninger er noe man enten har eller ikke. Men at den bakre fireren henger skikkelig sammen, det kan man øve på.

Dette bør være gode nyheter for Norge. Så hvorfor har landslaget sluppet inn mål i 10 offisielle kamper på rad?

– De mangler en taktisk identitet, sier Schmitz.

– Solbakken har ikke klart å utvikle et stabilt lag defensivt som kan kompensere for individuelle svakheter på det området.

Wells er enig.

– Jeg tror ikke Solbakken vet helt hva han skal gjøre med spillerne. Han har ikke skapt en skikkelig identitet i laget, sier Wells.

Schmitz er også kritisk til kampledelsen. Han sikter spesielt til den viktige kampen hjemme mot Skottland i juni, hvor han mener Norge var det beste laget. Der scoret Haaland fra krittmerket etter én time. 1–0.

Med seks minutter igjen byttet Solbakken tre spillere på én gang.

Ut: Erling Haaland, Patrick Berg og Fredrik Aursnes.

Inn: Kristian Thorstvedt, Mats Møller Dæhli og Jørgen Larsen.

87. minutt: 1–1.

89. minutt: 1–2.

På tre minutter ble kvaliken snudd på hodet. Schmitz anklager Solbakken for å løse opp hele strukturen på midtbanen i et avgjørende øyeblikk.

– Galskap, sier Schmitz.

GA FRA SEG SEIEREN: Skottland jubler etter 1–2 målet av Kenny McLean under EM-kvalifiseringskampen i fotball mellom Norge og Skottland på Ullevaal stadion.

Han ble enda mer bekymret over resultatene i Nations League. Der ledet Norge gruppen etter fire runder, før de kastet bort en ledelse mot Slovenia. Så tapte de hjemme mot Serbia. Schmitz savner selvtillit, fightervilje og mental styrke i viktige situasjoner.

– Norge har hatt fundamentale svakheter på disse områdene i 20 år, sier han.

Den perfekte stormen

Hva annet kan ha kostet Norge dyrt i kvaliken?

Både Lia og Wells mener at laget mangler rutine. Wells minner om at den mest erfarne er Ødegaard, med 55 landskamper, og kaller landslaget «underutviklet».

– Solbakken har måttet ta inn mange unge spillere samtidig. Da er det vanskelig å skape lederskap. Det er ingen spillere på dette laget som har tung erfaring med landslaget. Det er et problem, sier han.

De 11 spillerne med flest minutter i kvaliken har en snittalder på 27 år. Bare to er over 30: Nyland og Strandberg (begge 33).

Wells tror dette er noe av grunnen til at Norge slipper inn mål sent i kamper.

– De trenger erfarne ledere som kan roe ting ned, og som vet hva som må gjøres i de situasjonene.

UNGE: Norge har et ungt landslag. Kaptein Martin Ødegaard (24) er blant veteranene.

Han og Schmitz synes også Norge var uheldige med trekningen. Spania er Spania, og Schmitz mener Norge vs. Skottland var 50-50, kanskje med en liten fordel Norge. Wells tror de fleste lag hadde slitt mot Skottland akkurat nå.

– Denne kvaliken kom på et godt tidspunkt for Skottland, og et uheldig tidspunkt for Norge. Det har vært en perfekt storm, sier Wells.

Riktig ledelse?

Men dette er ingen unnskyldning for Wells. Basert på det han har sett, synes han ikke at Solbakken er det beste valget for Norge.

– Om denne gruppen fortsetter å spille på et høyt nivå, så bør ikke kvalik til et mesterskap være noe problem. Disse spillerne har et hav av talent, og om fire år vil de være mer modne, sier han.

– Under riktig ledelse burde laget kunne kvalifisere seg veldig greit til neste VM.

Schmitz mener Eliteserien har tatt store steg de siste fem årene, og tror landslaget har gode sjanser til å nå flere mesterskap. Selv om han er kritisk til en del av de taktiske trekkene i løpet av kvaliken, mener han at Solbakken er det beste alternativet «i kontekst av hvem som er tilgjengelige» akkurat nå.

– Han må ta sin del av ansvaret om Norge ikke når EM, sier Schmitz.

– Men jeg mener fortsatt han bør få sjansen til å ta laget til VM i 2026.