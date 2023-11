Solbakken sendte denne SMS-en – endte med Norge-mål

Norges 1-0-scoring mot Færøyene torsdag kveld kom etter en nydelig norsk dødballvariant.

Oscar Bobb spilte først et hjørnespark lavt inn i feltet, der Fredrik Aursnes sto klar til å ta imot. Han tok med seg ballen utover, før han plutselig flikket ballen bakover igjen der Bobb kom løpende. City-spilleren dro seg løs og hamret et innlegg foran mål – som Jørgen Strand Larsen forlenget i nettmaskene.

Tilfeldig? Nei.

For den årvåkne fotballseer minnet varianten veldig om noe man fikk se 7. november da Newcastle møtte Dortmund i Mesterligaen.

Da prøvde Newcastle seg med en cornervariant som minnet mistenkelig mye om Norges, dog uten at det ble noe scoring da engelskmennene forsøkte seg.

Det var der Solbakken fikk idéen, og sendte dødballansvarlig Pål Fjelde denne tekstmeldingen samme kveld:

BLE INSPIRERT: 7. november sendte Solbakken (sort skrift) denne SMS-en til dødballansvarlig Pål Fjelde. Det førte til mål mot Færøyene. Foto: Skjermdump Pål Fjelde (med tillatelse)

Sendte SMS

Overfor NRK bekrefter Ståle Solbakken at de hadde blitt inspirert av nettopp Newcastles forsøk.

– Ja, det var det. Det var en corner som jeg satt og så på TV, sier landslagssjefen.

Han forteller at han tok affære med en gang han la merke til den fiffige varianten.

– Da begynte jeg å tekste dødballansvarlig Pål Fjelde og skrev at «den skal vi prøve». Pål og jeg kjemper litt om hvem som skal ha mest av æren for den, men jeg kan godt gi den til ham, sier Solbakken med et smil.

Etter pressekonferansen med landslagssjefen fikk NRK tilsendt bildebevis fra Pål Fjelde som bekrefter det Solbakken sier.

«Newcastle cornervariant ca. 21/22 minutt», skrev Solbakken til Fjelde den kvelden.

– Men Brede (Hangeland) kontret oss i hjel og sa at Newcastle hadde brukt den i fjor også. Så han ville ha litt av æren han òg, legger Solbakken til.

SCORET: Norge fant nettmaskene med et fiffig dødballtrekk. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Thorstvedt var skeptisk

Kristian Thorstvedt forteller at landslaget øvde på dette på treningen dagen før kampen mot Færøyene.

Italia-proffen røper at han ikke var utelukkende positiv til at det nye trekket skulle ende med suksess.

– Det så ikke ut på trening som at det skulle bli mål, i hvert fall. Men vi scoret, så det var fint, sier han til NRK med et smil.

Da NRK viser Thorstvedt et klipp av Newcastles forsøk på samme vri for to uker siden, sier han ironisk:

– Det er veldig spesielt at du viser den. Den var jo helt lik som vår. Det er sjokkerende og overraskende, for den har vi ikke sett tidligere, fleiper han.

– Alt etter planen

Mannen som fullbyrdet dødballtrekket med å score, Jørgen Strand Larsen, er glad for at dødballvarianten satt som et skudd.

– Vi trente på det i går. Det er deilig å trene på ting som sitter i kamp etter to minutter. Da har man gjort noe riktig. Vi gjorde alt etter planen. Det var bra gjort av Bobb. Så var det bare for meg å få opp labben - og det klarte jeg. Det var deilig, sier Strand Larsen til NRK.

Haldenseren sier følgende om Newcastles vri:

– Den er lik, bare at vi scoret, da. Så det er mye bedre. Det er ikke vi som hadde tanken bak den, vi gjør bare det vi får beskjed om. Og det funker. Det er bare å høre på Pål, sier Strand Larsen.

Nå skal landslaget trene i Lillestrøm fredag, før de setter seg på et fly og reiser for å fullføre EM-kvalik med den resultatmessig betydningsløse kampen mot Skottland søndag kveld.

– Egentlig ikke helseforsvarlig

Norges EM-håp ligger i at Israel kaprer en EM-billett foran Romania. De to nasjonene møtes lørdag kveld.

Ståle Solbakken tror ikke han skal samle laget og følge den thrilleren.

– Vi skal trene ganske seint, så det kan bli en liten krasj der. Det er uansett bare tortur å sitte og se på. Jeg så litt i går (Israel mot Sveits), men det er egentlig ikke helseforsvarlig. Du blir bare irritert, sier Solbakken.

P.S: NRK-ekspert Kristoffer Løkberg forteller at også han la merke til Newcastles dødballtrekk 7. november. Han tipset Vikings assistenttrener, og stavangerklubben bestemte seg for å prøve på samme vri mot Sarpsborg. Det endte med totalhavari ...