Noreg sparer pengar – mens Samuelsson punga ut: – Det handlar om profesjonalitet

Allereie fredag startar neste verdscuprunde, i Soldier Hollow i Utah i USA. Det vil seie åtte timar tidsforskjell frå Noreg, og i tillegg er det 1800 meters høgde.

Det er noko anna enn Holmenkollen, på toppen av Oslo.

– Det er brutalt. Vi kjem til å sjå store forskjellar der borte. Nokon kjem til å takle det kjempebra, nokon kjem ikkje til å takle det i det heile, meiner NRKs skiskyttarekspert Marte Olsbu Røiseland.

For å gi seg sjølv best mogleg føresetnader har Sebastian Samuelsson, som tapte spurten mot Noreg og Vetle Sjåstad Christiansen på parstafetten i Holmenkollen søndag, punga ut for ein meir behageleg flytur.

Noreg VANN: Vetle Sjåstad Christiansen spurta frå Sebastian Samuelsson på parstafetten i Holmenkollen. Foto: Nordic Focus/Bildbyrån

– Ja, eg kjøpte faktisk ein business-billett for nokre veker sidan. For meg handlar det litt om profesjonalitet. Eg trenar heile sommaren og hausten for å gjere det så bra som mogleg. Da må eg investere litt for å få ei bra reise, og det trur eg kjem til å ha godt av, seier Samuelsson til NRK.

– Det er veldig smart, det hadde eg også investert i, seier Røiseland.

– Vi sparer dei pengane

Det internasjonale skiskyttarforbundet har eit eige fly til utøvarar og støtteapparat som blir heilt oppfylte til verdscupane i USA og Canada.

– Det er nokon som har kjøpt opp nokre businessbillettar. Dei plassane som er igjen, blir delt ut ut frå verdscuplista totalt. Er det 12 billettar igjen, får dei seks beste gutane og seks beste jentene dei seta. Men eg veit ikkje kor mange som er igjen, det får vi sjå, fortel sportssjef for Noreg Per Arne Botnan.

EKSPERT: Marte Olsbu Røiseland. Foto: Anders Boine Verstad / NRK

Noreg har ikkje vurdert å kjøpe business-seter i forkant og har seks herrar topp seks i verdscupen, mens Ingrid Landmark Tandrevold er den kvinnelege leiaren.

– Det skal vi ikkje bruke ekstra pengar på. Det var såpass dyrt frå før, og vi har så mange som er høgt oppe i verdscupen samanlagt, vi sparer dei pengane, stadfestar Botnan.

– Det er jo ein sjanse å ta, så vi får håpe for dei norske at det er sete igjen, meiner Røiseland.

Har tjuvtriks

Prisen skal ha vore 2500 Euro, eller nærare 30.000 kroner. Samuelsson er berre nummer 12 i verdscupen og ville vere sikker.

– Eg hyllar det. Eg har skjønt at dersom det er ledig sete så begynner ein på verdscupranking éin. Så håpar eg det er ledig, og trur det blir ei fin reise over Atlanteren, seier Johannes Thingnes Bø, som sjølv hadde investert om han ikkje leidde verdscupen eller alle seta blei selde.

LUCKY LUKE: Therese Johaug prøvde ut skiskyting og blaffa av garde skota – til latter frå skiskyttarane. Du trenger javascript for å se video. LUCKY LUKE: Therese Johaug prøvde ut skiskyting og blaffa av garde skota – til latter frå skiskyttarane.

Utøvarane er klare over at omstillinga til dei neste verdscuprundane blir tøff.

– Eg har nokre tjuvtriks på korleis eg skal fikse både døgnet og høgda mykje tidlegare enn eg har gjort før, så eg har eit par ting eg skal gjere før stafetten på fredag, fortel Vetle Sjåstad Christiansen.

– Kva da?

– Det er med nokre innsovningstablettar på flyet, eg må prøve å ta dei til rett tidspunkt. Og så får vi satse på at vi har nokon business-sete som vi kan strekke ut beina i. Og så blir det nok å køyre ei kontrollert hardøkt på direkten når ein kjem fram til høgda for å venne kroppen til lite oksygen så fort som mogleg, avslører han.

– Utfordrande

– Vi begynner å få gode erfaringar med å snu døgnet, og høgde skal vi heller ikkje vere altfor redd for. Vi har vore førebudde til høgde dei siste meisterskapane, så eg trur vi skal vere godt rusta for både USA og Canada, seier sportssjef Botnan.

EIN OG TO: Johannes Thingnes Bø og Tarjei Bø er nummer ein og to i verdscupen når to rundar står att. Foto: Nordic Focus/Bildbyrån

Nokre av dei norske utøvarane har blant anna allereie begynt å snu døgnet, og etter rennet søndag handla det om nok næring, rask pakking og god restitusjon.

– Det blir utfordrande. Fordelen er at det er likt for alle. Viss det er meisterskap i høgda er det veldig mange måtar å førebu seg på, der kan ein ta innersvingen på andre i førebuinga. Men her blir det likt for alle, meiner Tarjei Bø.

– Eg trur det skal gå fint eigentleg. Denne gongen er det veldig likt for alle. Vi får berre sjå kven som tilpassar seg det best, fastslår Thingnes Bø.