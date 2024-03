Kjæresten etter spurt-drama: – Nå må noen snart jekke ham ned

Christiansen, som gikk ankeretappen for Norge, kunne drept all spenning med fullt hus på siste skyting, men måtte bruke et ekstraskudd og gikk dermed ut noen sekunder bak Sebastian Samuelsson.

Dermed ble det en norsk-svensk duell på den sisterunden.

Det hele ble avgjørt på oppløpet. Samuelsson så ut til å ha kontroll, men Christiansen leverte en voldsom spurt. Han kom opp på siden like før målstreken og det hele måtte avgjøres på målfoto.

– Det er den jevneste duellen vi har sett her i Holmenkollen, sier NRK-kommentator Jann Post.

– Det var helt forferdelig. Jeg tror jeg holdt pusten det siste minuttet da han kom over flata her, sier Juni Arnekleiv om lagkameratens spurtseier.

Se dramatikken her:

Ellevillt spurtoppgjør mellom Norge og Sverige i kollen Du trenger javascript for å se video.

Svenske-stikk

Norges ankermann hylles etter den råsterke prestasjonen.

– Ingen trodde det kom til å gå, bortsett fra Vetle selv. Helt mesterlig løst, sier NRK-ekspert Marte Olsbu Røiseland.

– Jeg har gått det oppløpet her på trening noen ganger, så jeg visste hvordan jeg måtte gjøre det. Det var på håret, men det funka, sier Christiansen til NRK etter målgang.

MARGINER: Dette skilte Norge og Sverige søndag. Foto: NRK

Dermed fikk Christiansen sin lille revansje på svensken fra VM-stafetten da nordmannen kollapset på siste stående i klar ledelse.

– Jeg var nærme over Northug-flaten der, og jeg vet at jeg kan ta tre tak over kulen i friskøyting og at farta da blir, jeg skal ikke si uovervinnelig, men rimelig høy. Jeg får invitere «Sebbe» hit til sommeren, så får vi trene litt over kulen der, sier han med et glis.

Kjæresten: – Må jekke ham ned

For Sjåstad Christiansens kjæreste Ingvild Ahlsand ble det en svært spennende dag i Kollen.

– Endelig kunne han få den spurten han har pratet mye om i mange år nå. Han har pratet mye om den, og jeg har sett den på trening, men ikke direkte mot Sebastian. Det var veldig bra, sier hun til NRK.

– Selvtilliten hans blir ikke noe lavere nå. Nå må noen jekke ham ned snart, ellers blir det for meget, legger hun spøkefullt til.

TOK REVANSJE: Vetle Sjåstad Christiansen fikk revansje på Sebastian Samuelsson da han gikk Norge inn til seier på parstafetten i Holmenkollen. Her med Juni Arnekleiv, som han gikk på lag med i Kollen søndag. Foto: NTB

Sjåstad Christiansen selv må smile av utsagnet.

– Selvtilliten var to prosent ned etter VM, og nå er den 10 prosent opp og har akkurat bikket 100 igjen, akkurat der den skal være, sier han til NRK.

Christiansen og Arnekleiv var store favoritter før parstafetten og så lenge ut til å ha full kontroll, før Arnekleiv hadde en svak skyting og måtte ut i strafferunden.

Derfra tettet det seg til, og det hele måtte avgjøres etter målfoto.

Finland tok tredjeplassen.