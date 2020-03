Det betyr gjensyn med Romania, som vi også møtte i EM-kvalifiseringa i fjor. Nord-Irland var Norges motstandar i kvalifiseringa til VM 2018, og slo Norge 2-0 i Lars Lagerbäcks aller første kamp smo norsk landslagssjef.

Kampane skal spelast i september, oktober og november. Gruppevinnaren rykkjer opp i A-divisjonen, siste laget i gruppa går ned i divisjon C.

I A-divisjonen skal mellom anna Tyskland møte Spania, Italia møter Nederland, Sverige skal ut mot Frankrike og Danmark skal opp mot England.

Sidan første utgåve av nasjonsligaen i 2018 er A- og B-divisjonen utvida frå 12 til 16 lag. Noreg skulle uansett spela i B-divisjonen i år, men var no seeda på nivå 2 etter utvidinga.

Nasjonsligaen kan også gi plass i VM i Qatar i 2022. Etter at den ordinære VM-kvalifiseringa er over, skal gruppetoarane der ut i omspel, saman med to lag frå nasjonsligaen.

Europa har totalt 13 plassar i Qatar-VM. Kvalifiseringa, som skal spelast frå mars til november neste år, skal ha ti grupper der vinnarane går direkte til VM.

Dei ti laga som blir nummer to i sine grupper, skal til omspel. Der får dei selskap av nasjonsligaens to beste lag som ikkje er nummer 1 eller 2 i dei ordinære VM-kvalifiseringsgruppene, slik at totalt 12 lag spelar om dei tre siste VM-plassane.

Omspelet går i mars 2022. Gruppene i den ordinære VM-kvalifiseringa skal trekkjast 29. november, etter at årets nasjonsliga er ferdigspela.