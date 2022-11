Noreg med ellevill snuoperasjon: Tok sin niande EM-tittel

– Dette er utruleg. Vi er alle for ein og ein for alle. Vi har tru på det vi held på med og er lojale til konseptet, seier Hergeirsson til Viaplay etter at det niande EM-gullet var sikra.

Noreg har tapt ein av dei åtte siste EM-finalane dei har spelt, til forskjell for Danmark som ikkje har vunne EM på 20 år. Med andre ord var det ein enorm forskjell i erfaring, men likevel såg det lenge ut til at danskane skulle dra sigeren i land.

Slik blei det ikkje etter eit enormt handballdrama i sluttminutta i Ljubljana.

– Eg har ikkje pust igjen. Dei har ein eiga evne til å skape suksess, og no gjer dei det på nytt, ropte NRKs kommentator Patrick Rowlands.

– Det er heilt utruleg imponerande, seier NRKs ekspert Marit Malm Frafjord.

Enorm opphenting

Det var ein glad og letta Thorir Hergeirsson som møtte pressen etter at Noreg hadde snudd kampen til deira favør.

– Det var ein arbeidsam kamp, og det verka som om vi hadde på handbrekket i første omgang. Vi hadde ikkje heilt trua og det siste ekstra inne. Det kom seg i andre omgang, men vi brann litt sjansar, seier Hergeirsson til Viaplay.

Noreg låg under 15–12 til pause, og måtte bruke tid på å hente opp att den danske leiinga.

Keeper Katrine Lunde kom inn i mål, og kommentator Rowlands skildra ho som ein slags «reddande engel». Redningsprosenten var oppe på 50 prosent, og det hjelpte.

– Då fekk vi nokre forløysande mål, og dei byrja å bli trøytte. Det var bensin på bålet for oss, forklarer Hergeirsson vidare.

SKEPTISK: Hovudtrenar Thorir Hergeirsson fekk kjenne på nervene i første omgang. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Marerittstart

Det store temaet før kampen var korleis Noreg skulle stoppe danskane sitt sju mot seks-spel, og det hadde dei store problem med å få til. Etter halvspelt første omgang var danskane oppe i ei firemålsleiing, mot Noreg sine fire mål og seks taktiske feil.

– Det er mange lag som spelar sju mot seks når dei slit med å score mål, men danskane brukar det for å stykkje opp spelet og skifte rytme, forklarer Frafjord.

Dei norske handballjentene sleit med angrepet sitt, men ein heiltent Nora Mørk leverte varene.

Til pause hadde ho sett sju av sju mål, der to av dei kom etter straffe.

– Det har ikkje vore flyt i angrepsspelet og det har vore litt for mange bomskot og tekniske feil. Det er godt vi har Nora i kampen, men vi er nøydd til å spele betre enn vi har gjort i første omgang, sa Frafjord.

ENORM: Nora Mørk blei kåra til banas beste spelar med totalt åtte mål. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Ragnhild Valle Dahl, som ikkje var i troppen til denne kampen, meinte at Noreg måtte finne tilbake til løysningane dei hadde snakka om før kampen.

– Eg synest vi slit framover og bakover. Vi går oss fast i spelet og slit med å gi rom til kantane. Vi blir straffa over det vi gjer i forsvar, sa ho til NRK i pausen.

Noreg blei smale og sleit med å komme rundt på utsida.

– Vi går mykje innover i bana, og eg trur ikkje vi har hatt ein aksjon der vi har gått på utsida, sa NRKs kommentator Patrick Rowlands.