Gaziur Rahman (26) var i Qatar: – Jeg har ikke sett noe til reformene

Gaziur Rahman (26) fra Bangladesh dro til Qatar for å jobbe med opprustningen til fotball-VM. Det ble et mareritt, ifølge ham selv.

Målet til Rahman var å tjene penger til familien, men ifølge ham selv endte gjelden med å bli større på grunn av de lave utbetalingene. Han forteller også om lite trygge forhold på de forskjellige arbeidsplassene.

– Arbeidet på byggeplassene var veldig risikabelt. Det var ikke trygt i det hele tatt. Arbeiderne ble tvunget til å gjøre risikable jobber. Noen ble tvunget til å klatre på vegger for å bygge flere lag med betong, og å fikse glass på vegger var risikabelt, forteller Rahman til NTB.

Qatar har fått kritikk fra flere hold etter at de ble tildelt årets fotball-VM. I 2017 gikk golfstaten sammen med Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) for å sørge for at landets lover og praksis var i tråd med internasjonale standarder.

Flere reformer er satt i gang. Kafala-systemet er på papiret avviklet, men ifølge Amnesty benyttes det fortsatt i praksis. Migrantarbeidere har fortalt organisasjonen at mange arbeidsgivere krever NOC (No Objection Certificate) for å ansette nye personer som allerede er i Qatar.

– Reformene kunne ikke migrantarbeidere dra nytte av. Iallfall ikke jeg. Det var propaganda fra myndighetene i Qatar. Jeg har ikke sett noen forbedring med reformene, sier Rahman.

– Passet mitt ble konfiskert av arbeidsplassen min. Jeg kunne ikke bevege meg noe sted eller reise uten pass, legger han til.

