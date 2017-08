Nordtveit om Riise-kritikk: – Får si hva han vil

– Jeg vet hva jeg er god for, og hvis jeg ikke hadde holdt nivået, hadde jeg ikke spilt mesterliga med Borussia Mönchengladbach, heller. Jeg må bare glemme det som skjedde, og det har jeg gjort. Nå er det bare positivt å komme tilbake til landslaget, sier Nordtveit til NRK.

Den erfarne landslagsspilleren hadde en blytung dag på jobben da Liverpool valset over Hoffenheim i mesterligakvalifiseringen sist onsdag.

Etter 21 minutter ledet vertene 3-0. Et par minutter senere ble Nordtveit tatt av banen.

Forstår kritikken

– DET er ikke bra! Tydelig at han ikke holder dette nivået, meldte Riise om prestasjonen.

FORSVARER NORDTVEIT: Landslagstrener Lars Lagerbäck. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Nordtveit er helt enig at han leverte langt under pari i Liverpool, og han har heller ingenting imot at Riise er kritisk.

– Jeg har stor tillit og respekt for John Arne for det han har oppnådd, og han var en av de som tok meg best imot da jeg kom til landslaget da jeg var en liten dritunge, for å si det sånn. Han må få lov til å si det han mener, og jeg har ingen problemer med det. Jeg vil ikke kommentere noe sånt, det er et fritt land og han får si hva han vil, sier Nordtveit.

Han beskriver selve kampen som «knallhard».

– En fotballkamp kan være brutal. Å bli byttet ut i 1.-omgang, er ikke noe du setter opp på en ønskeliste. Men du må bare se deg selv i speilet og si at det var fullt fortjent. Du vet at du kan bedre etter hva du presterte en knapp uke tidligere. Du må se fremover, sier Nordtveit.

– Det var fortjent

Landslagssjef Lars Lagerbäck har også tatt 29-åringen i forsvar etter marerittkampen.

Selv om han ble ofret på stillingen 3-0, hadde Nordveit direkte skyld i kun ett av målene, påpeker Lagerbäck.

– Jeg skal være forsiktig med å kommentere andre lag. Håvard var delaktig i ett mål, men ellers synes jeg ikke han var dårligere enn noen andre i løpet av de 25 minuttene, sier landslagssjefen.

– Jeg tror ikke det er et problem for hans del. Det virker som han håndterer det kjempebra, slik jeg oppfatter det, sier svensken.

Nordtveit innrømmer at det var vanskelig å godta byttet da det først skjedde, men nå har han full forståelse for valget.

– Etter hvert forstår du at det er det rette for laget, og jeg synes det var fortjent. Noen dager etterpå ble det benk, og det var egentlig greit. Det er fotball. Du må prestere jevnt, og jeg må bare lære av det. Nå er det glemt, og jeg ser frem til å få gode kamper, sier Nordtveit.