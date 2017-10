– Det er en av de største utholdenhetsprestasjonene i norsk idrett gjennom alle tider, sier NRKs friidrettskommentator Jann Post.

26-åringen klokket altså inn til tiden 59,47 over 21,1 kilometer, noe som er over to minutter bedre enn den gamle norgesrekorden på 1.02,13.

Den har Geir Kvernmo ruget på siden 1988.

– Ikke til å tro

Nordstad Moen passerte faktisk 10 kilometer på 27,55, samme tid som hans personlige rekord på distansen før søndagens kjempeløp.

MEKTIG IMPONERT: NRK-kommentator Jann Post løper selv maraton. Foto: Privat

Ingen nordmenn har altså klart å holde følge med 26-åringen halvveis i løpet.

– Det er rett og slett ikke til å tro, kommenterer Post.

– Det er fryktelig mange i verden som har prøvd å løpe fort før. Og så er det trønderen som leverer dette løpet, sier Post.

Når kun to europeere har løpt en halvmaraton fortere gjennom historien, sender Nordstad Moen et varsku til en hel friidrettsverden.

– Satset mer enn noen gang

Løperkollega Karoline Bjerkeli Grøvdal lar seg imponere.

– Det er rått. Sterkt. Imponerende, sier Grøvdal, som selv satte årsbeste i Europa på 10 km gateløp i helga.

– Sondre har trent bra i veldig mange år, men det virker som han har fått et veldig bra opplegg rundt seg nå og virkelig har gått inn for det. Dette er et resultat av veldig hardt arbeid. Det unner jeg ham virkelig.

Det har ikke lyktes NRK å få kontakt med 26-åringen søndag formiddag, men Post peker på at langdistanseløperen har vist fremgang over tid.

– Han har byttet trener og satset mer enn noen gang. Men at han skulle hoppe fra 1,02 til 59... Det er det ingen som hadde spådd, sier Post.

– Dette vekker oppmerksomhet i løperverden. Det er så langt fra dagligdags som du kan komme, legger han til.