– Han har imponert. Han er svært talentfull, sier John Harbaugh om Vedvik i et intervju med Baltimore Sun.

Harbaugh er mannen som i 2013 ledet Baltimore Ravens til seier i Super Bowl XLVII.

Kåre Vedvik, som i flere år har spilt collegefotball for Marshall Thundering Herd, ble i vår signert av NFL-laget Baltimore Ravens. På treningene i sommer har Vedvik virkelig levert.

For nå går John Harbaugh langt i å garantere at vi får se den norske kickeren i den amerikanske proffligaen for amerikansk fotball (NFL).

– Jeg forventer at han enten tar plassen til Justin Tucker i Ravens, eller at et annet lag trader et draftvalg for ham, sier Harbaugh.

Det vil si at Vedvik byttes bort, slik at kontraktsrettighetene overføres til et annet lag.

Justin Tucker, som har vært kicker for Baltimore Ravens siden 2012, blir av mange regnet som den beste kickeren i NFL. Vedvik sier til NRK at det er stort å høre at Harbaugh ser han som en reell utfordrer til Tucker.

– Tucker er den beste kickeren noensinne, vil jeg si. Det er jo kjekt med slike kommentarer, forteller 24-åringen fra Stavanger.

IMPONERT: Baltimore Ravens-trener John Harbaugh. Foto: Kirk Irwin / AFP

– Ville vært en sensasjon

Eyvin Sommerseth er seksjonsleder for amerikansk fotball i Norges Amerikanske Idretters Forbund. Han er imponert over det Vedvik har fått til i løpet av månedene i Baltimore.

– Det er veldig stort at Harbaugh skryter så mye av Vedvik, han er kanskje den treneren i NFL som har mest kunnskap om sparkespill, forteller Sommerseth.

Skulle Ravens nå velge Vedvik som kicker, foran Justin Tucker, vil det være et sjokk, ifølge Sommerseth.

– Tucker er den beste kickeren i ligaen, han er nesten på et eget nivå. Dersom Vedvik tar kicker-posisjonen fra Tucker vil det være et jordskjelv. Det ville vært sensasjonelt.

UTFORDRES AV 24 ÅR GAMMEL NORDMANN: Ravens-kicker Justin Tucker. Foto: Patrick Semansky / Ap

Likevel er det ikke helt urealistisk. For Vedvik har så langt grepet muligheten han har fått i Baltimore.

– Tirsdag sparket Vedvik 67 yards (61 m) på trening, sies det. Dersom det hadde vært i kamp hadde det vært et rekordspark, sier Sommerseth.

Den nåværende NFL-rekorden er på 64 yards.

Skjebnekamp

Vedvik selv sier at han ikke lar seg skremme av tanken på å verken spille med eller mot de store stjernene.

– Jeg mener jeg har det som trengs for å konkurrere med de beste, både i kicking og punting. Jeg må bevise det når kampdagen kommer.

Kampdagen som nevnes er torsdag 2. august. Da spilles NFLs årlige Hall of Fame-kamp, årets første treningskamp. Vedvik skal etter planen stå for det meste av sparkingen.

Det kommer til å bli den viktigste kampen i Vedviks karriere, for hele NFL kommer til å følge den tett.

– Det er en kjempesjanse for meg til å vise meg frem, forteller 24-åringen.

NFL-DRØMMEN INNEN REKKEVIDDE: Kåre Vedvik nærmer seg eliten i amerikansk fotball. Foto: Privat

Flere muligheter

Før sesongstarten i september skal troppen til Baltimore Ravens kuttes, og som regel er det kun plass til én kicker og én punter (se faktaboks). Men om Baltimore velger å beholde Tucker og punter Sam Koch, er det, som nevnt, fremdeles muligheter for NFL-spill.

Kicker og punter Ekspandér faktaboks Kicker: Spilleren som tar det man kan kan kalle «dødballer»: Field goals, kickoffs og free kicks. Punter: Spilleren som fanger ballen når spillet starter, slipper den ned og sparker den oppover banen.

– Vedvik kan da byttes bort, slik at kontraktsrettighetene overføres til et annet lag. Da vil Baltimore få et draft-valg i retur. En annen mulighet er at han plasseres på treningsgruppa, som ikke spiller kamper. Plasseres han der kan de andre NFL-lagene kontakte han direkte med et kontraktstilbud, forteller Sommerseth i Norges Amerikanske Idretters Forbund.

Kåre Vedvik vil ikke spekulere i hvor stor sannsynligheten er for at han får rollen som starter i en NFL-klubb, kommende sesong.

– Det er vanskelig å si noe om, ettersom alt er avhengig av hvordan andre kickere og puntere presterer før sesongen.

Les mer om Kåre Vedvik: