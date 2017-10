Ingen i college-fotballen har sparket lenger enn Kåre (23) siden 1972

I helgen smalt 23-åringen Kåre Vedvik til med et spark fra den ene enden av banen til den andre. Hele 92 yards, altså litt over 82 meter, sparket han ballen.

Det er 45 år siden noen har sparket ballen lenger enn det Kåre Vedvik gjorde lørdag. I tillegg ble han tatt ut på rundens lag.

– Personlig tenkte jeg ikke noe særlig på det og bare gikk av banen. Først når jeg kom på sidelinjen å så hvor «hyped» alle var forstod jeg at det var en stor prestasjon, sier Vedvik til NRK.

– I etterkant fortalte de meg om at det var det lengste puntet på 45 år, skolerekord og det syvende lengste puntet i historien. Det er sykt kult! legger han til.

Stavanger-mannen spiller som punter og kicker for collegelaget Marshall Thundering Herd. Han er faktisk den eneste nordmannen som spiller på det øverste nivået i college-fotballen.

Se sparket her: Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Det var nettstedet Amerikansk Fotball som omtalte det spektakulære sparket først. Vedviks prestasjoner har også blitt behørig omtalt i amerikanske medier:

– Fest øyene til dette flotte sparket, skriver SB Nation.

– Et av de lengste sparkene i FBS` historie, skriver Yahoo Sports.

Utnevnt til kaptein

Vedvik dro på utveksling til USA på videregående, og hadde lyst til å prøve seg på et amerikansk fotballag. Han ønsket opprinnelig å spille wide receiver, men trenerne ble så imponert over skuddbeinet til nordmannen at han ble satt til å spille punter og kicker.

TALENTFULL: Kåre Vedvik fra Stavanger gjør sine saker godt i amerikansk college-fotball. Foto: Privat

– De sa at jeg var talentfull nok til å spille college-fotball. Da fikk jeg motivasjon, sa Vedvik tidligere i år til NRK.

Etter at han ble ferdig på High School fikk Vedvik et stipendtilbud fra Marshall University. Der spiller han nå sin femte og siste sesong. Før årets sesong ble han også utnevnt til kaptein for laget.

– Jeg er takknemlig for den rollen. Før hver kamp holder kapteinene tale for hele laget, så det er helt klart en ære.

NFL-aktuell

Det er nærliggende å tro at helgens spark fra Vedvik vil gjøre NFL-speiderne enda mer interessert i 23-åringen fra Stavanger. Til NRK har Vedvik tidligere innrømt at drømmen er å gå i fotsporene til kickerlegenden Jan Stenerud og bli plukket opp av et NFL-lag.

– Drømmen er jo NFL, helt klart. Det er hovedgrunnen til at jeg gjør dette. Nå spiller jeg 1. divisjons-fotball på college, og jeg vet at hvis jeg klarer å prestere på nivået jeg vet jeg kan, bør jeg få en sjanse for et NFL-lag. Da er alt opp til meg, sa han.

Vedviks lag vant kampen mot Old Dominion 35–3. Vedvik scoret totalt fem av lagets poeng i kampen.